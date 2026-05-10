/मदर्स डे पर सादुलपुर अस्पताल में गूंजी 6 बेटियों की किलकारियां, स्टाफ बोला-'घर आई लक्ष्मी', देखें तस्वीरें

Sadulpur News: मदर्स डे के खास मौके पर राजकीय उप जिला अस्पताल में ऐसा सुखद संयोग बना, जिसने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी. रविवार को अस्पताल में एक साथ छह महिलाओं ने छह बेटियों को जन्म दिया.
1/6
सादुलपुर में मदर्स डे पर बेटियों की किलकारियों से अस्पताल परिसर खुशियों से गूंज उठा और पूरे दिन उत्सव जैसा माहौल बना रहा. सुबह से ही अस्पताल में प्रसूताओं और उनके परिजनों की आवाजाही बनी रही. जैसे-जैसे नवजात बच्चियों के जन्म की खबर सामने आती गई, वैसे-वैसे अस्पताल में मौजूद लोगों की खुशी भी बढ़ती गई. बेटियों के जन्म को लेकर परिवारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.
2/6
परिजनों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की. वहीं, अस्पताल स्टाफ ने भी इस पल को बेहद भावुक और यादगार बताया. अस्पताल के पीएमओ डॉ. संतोष भागासरा ने बताया कि मदर्स डे की पूर्व रात्रि से ही प्रसूताओं का अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया था. अस्पताल के अनुभवी चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की सतर्कता व मेहनत के चलते सभी छह महिलाओं की सफल नार्मल डिलीवरी करवाई गई.
3/6
उन्होंने बताया कि सभी नवजात बच्चियां और उनकी माताएं पूरी तरह स्वस्थ हैं. डॉ. भागासरा ने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं. ऐसे में मदर्स डे जैसे विशेष अवसर पर छह बेटियों का जन्म समाज को सकारात्मक सोच और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का प्रेरणादायक संदेश देता है.
4/6
इस अवसर पर अस्पताल प्रशासन की ओर से सभी माताओं को शुभकामनाएं दी गईं. जिला कलेक्टर की ओर से भेजे गए विशेष बधाई संदेश भी प्रसूताओं को सौंपे गए और नवजात बच्चियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई.
5/6
सुशीला पत्नी कृष्ण कुमार, वार्ड 27 सादुलपुर चूरू, ममता पत्नी अनिल कुमार, भगेला, धापा पत्नी विनीत, थानमठुई,देवकी पत्नी बलजीत, चनाना छोटा, दर्शना पत्नी सुनील, कालाना ताल,पूजा पत्नी पवन कुमार, सरदारपुरा ने बेटियों को जन्म दिया है.
6/6
एक ही दिन में छह बेटियों के जन्म की यह खबर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. लोगों ने इसे शुभ संकेत बताते हुए बेटियों के जन्म पर खुशी जताई. अस्पताल परिसर में पूरे दिन जश्न जैसा माहौल बना रहा और हर कोई नवजात बच्चियों को आशीर्वाद देता नजर आया.