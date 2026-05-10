/मदर्स डे पर सादुलपुर अस्पताल में गूंजी 6 बेटियों की किलकारियां, स्टाफ बोला-'घर आई लक्ष्मी', देखें तस्वीरें

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सादुलपुर में मदर्स डे पर बेटियों की किलकारियों से अस्पताल परिसर खुशियों से गूंज उठा और पूरे दिन उत्सव जैसा माहौल बना रहा. सुबह से ही अस्पताल में प्रसूताओं और उनके परिजनों की आवाजाही बनी रही. जैसे-जैसे नवजात बच्चियों के जन्म की खबर सामने आती गई, वैसे-वैसे अस्पताल में मौजूद लोगों की खुशी भी बढ़ती गई. बेटियों के जन्म को लेकर परिवारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.