शुगर लेवल 556, उलटी-दस्त ऐसा की बयां भी नहीं कर पाए दर्द, 8 दिन में तोड़ दिया 8 मासूम ने दम

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झल्लारा ब्लॉक के मांडली गांव में रहने वाले एक मासूम बच्चे को शुरुआत में तान (खांसी-दस्त) की शिकायत हुई. परिजनों ने तुरंत उसे झल्लारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया. वहां प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ. डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जांच रिपोर्ट में बच्चे का शुगर लेवल 556 तक पहुंचा हुआ पाया गया, जो बेहद खतरनाक स्तर था. कुछ घंटों बाद बच्चे की मौत हो गई. मृतक बच्चे की मां भी फिलहाल बुखार से पीड़ित बताई जा रही है. इस घटना के बाद गांव में भारी अफरा-तफरी मच गई है और लोग डर के माहौल में हैं.