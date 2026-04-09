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शुगर लेवल 556, उलटी-दस्त ऐसा की बयां भी नहीं कर पाए दर्द, 8 दिन में तोड़ दिया 8 मासूम ने दम

Salumbar Mysterious Disease News: राजस्थान के सलूम्बर जिले में रहस्यमयी बीमारी से मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAvinash jagnawat
Published:Apr 09, 2026, 08:20 AM IST | Updated:Apr 09, 2026, 08:20 AM IST
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Salumbar Mysterious Disease

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हाल ही में झल्लारा ब्लॉक के मांडली गांव में एक और छोटे बच्चे ने इस अज्ञात बीमारी से दम तोड़ दिया है. खांसी, दस्त और बुखार जैसे सामान्य लक्षण दिखते ही बच्चे की हालत तेजी से बिगड़ गई और चंद घंटों में मौत हो गई. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत और हड़कंप मचा दिया है.
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556 तक पहुंचा शुगर लेवल

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झल्लारा ब्लॉक के मांडली गांव में रहने वाले एक मासूम बच्चे को शुरुआत में तान (खांसी-दस्त) की शिकायत हुई. परिजनों ने तुरंत उसे झल्लारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया. वहां प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ. डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जांच रिपोर्ट में बच्चे का शुगर लेवल 556 तक पहुंचा हुआ पाया गया, जो बेहद खतरनाक स्तर था. कुछ घंटों बाद बच्चे की मौत हो गई. मृतक बच्चे की मां भी फिलहाल बुखार से पीड़ित बताई जा रही है. इस घटना के बाद गांव में भारी अफरा-तफरी मच गई है और लोग डर के माहौल में हैं.