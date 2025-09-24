सांचौर में जलभराव का कहर! डूबे स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते... बच्चे घरों में कैद
Rajasthan News: सांचौर के नेहड़ क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण 19 स्कूलों में 2000 से अधिक विद्यार्थियों की पढ़ाई तीन हफ्तों से ठप है. स्कूलों तक जाने के रास्ते पूरी तरह से पानी में डूबे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में है.
Published: Sep 24, 2025, 04:10 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 04:10 PM IST
1/6
Sanchore News
1/6
राजस्थान के जालोर जिले में स्थित सांचौर के चितलवाना उपखंड का नेहड़ क्षेत्र इस समय भारी परेशानियों का सामना कर रहा है. पिछले दिनों हुई अत्यधिक बारिश और लूणी नदी में पानी की तेज आवक के कारण यहाँ जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे 19 सरकारी स्कूलों में पिछले तीन हफ्तों से पढ़ाई पूरी तरह से ठप है. इस कारण 2,000 से अधिक विद्यार्थी सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं.
2/6
स्कूलों तक जाने का रास्ता बंद
2/6
जलभराव की वजह से सुराचंद, जानवी, खेजड़याली, हाड़ेचा, रामपुरा, चितलवाना, सूथड़ी, टांपी और होथीगांव जैसी 8 ग्राम पंचायतों के स्कूलों तक पहुंचने वाले रास्ते पानी में डूब गए हैं.