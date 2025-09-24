सांचौर में जलभराव का कहर! डूबे स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते... बच्चे घरों में कैद

राजस्थान के जालोर जिले में स्थित सांचौर के चितलवाना उपखंड का नेहड़ क्षेत्र इस समय भारी परेशानियों का सामना कर रहा है. पिछले दिनों हुई अत्यधिक बारिश और लूणी नदी में पानी की तेज आवक के कारण यहाँ जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे 19 सरकारी स्कूलों में पिछले तीन हफ्तों से पढ़ाई पूरी तरह से ठप है. इस कारण 2,000 से अधिक विद्यार्थी सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं.