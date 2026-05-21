/सोने के जेवर को लेकर शादी में ऐसे बचाएं लाखों रुपये, हल्के वजन में बन जाएगी भारी लुक वाली 'हसली'

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Bridal Gold Jewellery राजस्थानी शादियों में गहनों का विशेष महत्व होता है. हल्दी, मयूर और फेरे की रस्मों में राजपूती और मरुधरा की परंपरा के अनुसार सोने के गहने दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं. लेकिन बढ़ते सोने के भावों ने कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में दौसा गोल्ड हसली डिजाइन नेकलेस उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जो भारी भरकम गहनों की परंपरा निभाते हुए भी पैसे बचाना चाहते हैं. हसली राजस्थान की प्राचीन और पारंपरिक गहने की शैली है. यह गले में चोकर की तरह पहना जाने वाला मोटा नेकलेस होता है, जो राजपूताना और ग्रामीण राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक माना जाता है. दौसा जिले के स्वर्णकारों द्वारा बनाई जा रही आधुनिक हसली डिजाइन इस समय काफी लोकप्रिय हो रही है.