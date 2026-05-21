/सोने के जेवर को लेकर शादी में ऐसे बचाएं लाखों रुपये, हल्के वजन में बन जाएगी भारी लुक वाली 'हसली'

Bridal Gold Jewellery: राजस्थानी शादियों में सोने के भारी जेवर की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन बढ़ते सोने के भावों ने परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में दौसा गोल्ड हसली डिजाइन एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है.
1/8
Bridal Gold Jewellery
राजस्थानी शादियों में गहनों का विशेष महत्व होता है. हल्दी, मयूर और फेरे की रस्मों में राजपूती और मरुधरा की परंपरा के अनुसार सोने के गहने दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं. लेकिन बढ़ते सोने के भावों ने कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में दौसा गोल्ड हसली डिजाइन नेकलेस उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जो भारी भरकम गहनों की परंपरा निभाते हुए भी पैसे बचाना चाहते हैं. हसली राजस्थान की प्राचीन और पारंपरिक गहने की शैली है. यह गले में चोकर की तरह पहना जाने वाला मोटा नेकलेस होता है, जो राजपूताना और ग्रामीण राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक माना जाता है. दौसा जिले के स्वर्णकारों द्वारा बनाई जा रही आधुनिक हसली डिजाइन इस समय काफी लोकप्रिय हो रही है.
2/8
सस्ता कैसे बन जाता है यह डिजाइन?
कम वजन, भारी लुक: दौसा के कारीगर हसली को हल्का (12-18 ग्राम) बनाते हैं, लेकिन डिजाइन और बनावट ऐसी देते हैं कि यह देखने में 30-40 ग्राम के भारी हसली जितना शानदार लगता है.
3/8
टू-टोन और मल्टी-फिनिश
पीले सोने के साथ सफेद सोने (रोज गोल्ड) का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सोने की मात्रा कम लगती है और डिजाइन आकर्षक बन जाता है.
4/8
पॉलिश और डिटेलिंग
उन्नत मशीन पॉलिश और हैंड क्राफ्टिंग से गहना चमकदार और भरा-भरा दिखता है, भले ही उसमें सोना कम हो.
5/8
कस्टमाइजेशन
परिवार अपनी जरूरत और बजट के अनुसार हसली का वजन 8 ग्राम से लेकर 25 ग्राम तक बनवा सकता है.
6/8
परंपरा और आधुनिकता का मेल
राजस्थानी शादियों में दुल्हन के गले में हसली देखना अभी भी बहुत शुभ माना जाता है. दौसा की यह नई डिजाइन पुरानी परंपरा को बनाए रखते हुए आधुनिक स्वाद के अनुसार तैयार की जा रही है. इसमें छोटे-छोटे मोतियों, रूबी या एमरल्ड स्टोन और कच्चे काम की फिनिशिंग दी जाती है, जो इसे और भी खास बनाती है.
7/8
पैसे कैसे बचते हैं?
एक भारी पारंपरिक हसली 35-50 ग्राम सोने की पड़ सकती है, जिसकी कीमत 2.5 लाख से 4 लाख रुपये तक हो जाती है. वहीं दौसा स्टाइल हल्की हसली सिर्फ 80 हजार से 1.8 लाख रुपये में तैयार हो जाती है. यानी 50-60% तक की बचत आसानी से हो सकती है. बचे हुए पैसे को दुल्हन के अन्य गहनों, घरेलू सामान या भविष्य की सुरक्षा पर लगाया जा सकता है.
8/8
Bridal Gold Jewellery
दौसा के जौहरियों का कहना है कि पिछले दो साल में हल्की हसली डिजाइन की मांग में 40% की बढ़ोतरी हुई है. खासकर मध्यम वर्ग के परिवार इस डिजाइन को पसंद कर रहे हैं. शादी का खर्च कम करना हर परिवार की चाहत होती है, लेकिन परंपरा को तोड़ना कोई नहीं चाहता. दौसा गोल्ड हसली डिजाइन नेकलेस इसी सोच का बेहतरीन उदाहरण है. जहां राजस्थानी संस्कृति, भारीपन और गरिमा बरकरार रहती है, वहीं जेब पर बोझ भी कम पड़ता है.