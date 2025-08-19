Sawai Madhopur Weather: सवाई माधोपुर में नहीं थमा है बारिश का सिलसिला, फिर एक्टिव हुआ मानसून, पढ़ें वेदर अपडेट

Sawai Madhopur Weather: सवाई माधोपुर में 19 अगस्त 2025, मंगलवार को मौसम विभाग ने हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है. दिन के समय हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि रात में भी बूंदाबांदी की उम्मीद जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार, दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. यह बारिश बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से हो रही है, जो अगले 24 घंटों में और मजबूत हो सकता है. इस मौसमी बदलाव से क्षेत्र में सुहावना मौसम बना रहेगा, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.