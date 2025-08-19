Zee Rajasthan
Sawai Madhopur Weather: सवाई माधोपुर में नहीं थमा है बारिश का सिलसिला, फिर एक्टिव हुआ मानसून, पढ़ें वेदर अपडेट

Sawai Madhopur Weather: सवाई माधोपुर में 19 अगस्त 2025, मंगलवार को मौसम विभाग ने हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है. दिन के समय हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि रात में भी बूंदाबांदी की उम्मीद जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार, दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. यह बारिश बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से हो रही है, जो अगले 24 घंटों में और मजबूत हो सकता है. इस मौसमी बदलाव से क्षेत्र में सुहावना मौसम बना रहेगा, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Aug 19, 2025
सवाई माधोपुर में 19 अगस्त 2025 के बाद भी मॉनसून की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार, 19 अगस्त को छिटपुट गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि बुधवार, 20 अगस्त को भारी गरज के साथ तूफानी बारिश की संभावना जताई गई है. बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से यह मौसमी गतिविधियां तेज हो रही हैं. इस दौरान क्षेत्र में मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन भारी बारिश के कारण जलभराव और अन्य समस्याओं का खतरा रह सकता है. लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
राजस्थान के भरतपुर संभाग के क्षेत्रों, जैसे धोलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में भारी बारिश के कारण जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है. मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से इन जिलों में तूफानी बारिश हो रही है. विशेष रूप से सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के चलते बांधों में अतिप्रवाह की खबरें सामने आई हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है, साथ ही राहत कार्यों की तैयारी शुरू कर दी है.