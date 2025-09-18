क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस योजना में किसानों को मिलेंगे पूरे 4 लाख रुपये फ्री!
Rajasthan Diggi Yojana: राजस्थान सरकार की डिग्गी योजना के तहत किसानों को खेत में पानी स्टोर करने के लिए डिग्गी बनाने पर 3 से 4 लाख तक सब्सिडी मिलती है. छोटे किसानों को 85% और अन्य को 75% अनुदान मिलता है. इससे सिंचाई आसान होगी और पैदावार बढ़ेगी.
Published: Sep 18, 2025, 01:53 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 01:53 PM IST
राजस्थान डिग्गी योजना क्या है?
राजस्थान सरकार ने किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने और पानी की समस्या का हल निकालने के लिए डिग्गी योजना शुरू की है. डिग्गी का मतलब होता है खेतों में पानी जमा करने के लिए बनाया गया छोटा तालाब. इस योजना के तहत किसान अपने खेत में डिग्गी बनाकर पानी स्टोर कर सकते हैं और समय पर फसलों की सिंचाई कर सकते हैं.
योजना के तहत मिलने वाला अनुदान
सरकार किसानों को डिग्गी निर्माण पर आर्थिक मदद देती है. छोटे और सीमांत किसानों को डिग्गी बनाने की लागत का 85% तक अनुदान मिलता है. वहीं अन्य सामान्य श्रेणी के किसानों को 75% खर्च का लाभ दिया जाता है. योजना के अंतर्गत अधिकतम 4 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है.