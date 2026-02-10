Zee Rajasthan
रामगढ़ क्रेटर की मिट्टी ने खोला करोड़ों साल पुराना रहस्य, जानें रिसर्च में क्या हुआ खुलासा

Ramgarh Crater: बारां जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर इन दिनों विज्ञान की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. वैज्ञानिकों ने रामगढ़ क्रेटर की मिट्टी की गहराई से जांच की, जहां उन्हें बेहद छोटे चुंबकीय कण (Magnetic Particles) मिले हैं.

Published: Feb 10, 2026, 09:45 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 09:45 PM IST
राजस्थान के बारां जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर इन दिनों विज्ञान की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. हाल ही में वैज्ञानिकों को यहां कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, जो हजारों साल पुराने एक बड़े अंतरिक्ष धमाके की गवाही दे रहे हैं.
वैज्ञानिकों ने रामगढ़ क्रेटर की मिट्टी की गहराई से जांच की, जहां उन्हें बेहद छोटे चुंबकीय कण (Magnetic Particles) मिले हैं. ये कण इतने बारीक हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल है, लेकिन इनकी बनावट किसी बड़े राज की ओर इशारा करती है.