रामगढ़ क्रेटर की मिट्टी ने खोला करोड़ों साल पुराना रहस्य, जानें रिसर्च में क्या हुआ खुलासा

वैज्ञानिकों ने रामगढ़ क्रेटर की मिट्टी की गहराई से जांच की, जहां उन्हें बेहद छोटे चुंबकीय कण (Magnetic Particles) मिले हैं. ये कण इतने बारीक हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल है, लेकिन इनकी बनावट किसी बड़े राज की ओर इशारा करती है.