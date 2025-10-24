Zee Rajasthan
SDM Chotu Lal Sharma: थप्पड़बाज SDM का खुला एक और कांड, छोटू लाल शर्मा का विवादों से है जय-वीरू जैसा याराना, पढ़ें और क्या-क्या किया?

Bhilwara SDM News: हाल ही में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों को थप्पड़ मारने के मामले में निलंबित हुए एसडीएम छोटू लाल शर्मा का विवादित अतीत सामने आया है. सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज है, और विभाग ने पुराने मामलों की जांच शुरू कर दी है.

Published: Oct 24, 2025, 03:03 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 03:03 PM IST
राजस्थान के एसडीएम छोटू लाल शर्मा, जिन्हें हाल ही में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों को थप्पड़ मारने के वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित किया गया, का विवादित अतीत एक बार फिर सुर्खियों में है. शर्मा पर तीन बार एपीओ (Absent on Public Duty) किया जा चुका है, और अब उनके पुराने कांडों के साथ-साथ पहली पत्नी पूनम शर्मा के खुलासों ने उन्हें घेर लिया है. 2018 में टोंक में चपरासी को पीटने का मामला फिर सामने आया है, जिसमें उन्होंने चपरासी पर रिश्वत के पैसे लेकर भागने का आरोप लगाया था. यह घटना उनके गुस्सैल स्वभाव की मिसाल बन चुकी है.
2018 में टोंक में तैनाती के दौरान शर्मा का एक और कांड सामने आया, जब उन्होंने अपने घर के चपरासी पर मारपीट कर दी. शर्मा का आरोप था कि चपरासी ने उनके घर के लिए रिश्वत के पैसे लेकर भागने की कोशिश की. इस घटना पर टोंक में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए, जिसमें स्थानीय लोगों ने शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की.