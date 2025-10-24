राजस्थान के एसडीएम छोटू लाल शर्मा, जिन्हें हाल ही में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों को थप्पड़ मारने के वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित किया गया, का विवादित अतीत एक बार फिर सुर्खियों में है. शर्मा पर तीन बार एपीओ (Absent on Public Duty) किया जा चुका है, और अब उनके पुराने कांडों के साथ-साथ पहली पत्नी पूनम शर्मा के खुलासों ने उन्हें घेर लिया है. 2018 में टोंक में चपरासी को पीटने का मामला फिर सामने आया है, जिसमें उन्होंने चपरासी पर रिश्वत के पैसे लेकर भागने का आरोप लगाया था. यह घटना उनके गुस्सैल स्वभाव की मिसाल बन चुकी है.