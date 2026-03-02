Dholpur: “कलेक्टर साहब आ रहे हैं” कहकर रात के अंधेरे में कौन कर गया कमरे में "सर्च ऑपरेशन"?

राजस्थान के धौलपुर जिले में रविवार रात को धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में कुछ कर्मचारियों की संदिग्ध गतिविधियों से सवाल खड़े हो गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, करीब 4-5 कर्मचारी रात में धौलपुर नगर परिषद कार्यालय पहुंचे.