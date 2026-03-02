Zee Rajasthan
Dholpur: “कलेक्टर साहब आ रहे हैं” कहकर रात के अंधेरे में कौन कर गया कमरे में "सर्च ऑपरेशन"?

Dholpur Municipal Council Office: धौलपुर जिले में रविवार रात को धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में कुछ कर्मचारियों की संदिग्ध गतिविधियों ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

Published:Mar 02, 2026, 11:47 AM IST | Updated:Mar 02, 2026, 11:47 AM IST
राजस्थान के धौलपुर जिले में रविवार रात को धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में कुछ कर्मचारियों की संदिग्ध गतिविधियों से सवाल खड़े हो गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, करीब 4-5 कर्मचारी रात में धौलपुर नगर परिषद कार्यालय पहुंचे.
वहां मौजूद गार्ड ने बताया गया कि कर्मचारियों ने उससे कहा कि कलेक्टर साहब आ रहे हैं, कार्यालय का ताला खोल दो. वॉचमैन ने कर्मचारियों की बात पर भरोसा करते हुए कार्यालय का ताला खोल दिया.