Dholpur: “कलेक्टर साहब आ रहे हैं” कहकर रात के अंधेरे में कौन कर गया कमरे में "सर्च ऑपरेशन"?

Published:Mar 02, 2026, 11:47 AM IST | Updated:Mar 02, 2026, 11:47 AM IST
Dholpur Municipal Council Office
राजस्थान के धौलपुर जिले में रविवार रात को धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में कुछ कर्मचारियों की संदिग्ध गतिविधियों से सवाल खड़े हो गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, करीब 4-5 कर्मचारी रात में धौलपुर नगर परिषद कार्यालय पहुंचे.
वहां मौजूद गार्ड ने बताया गया कि कर्मचारियों ने उससे कहा कि कलेक्टर साहब आ रहे हैं, कार्यालय का ताला खोल दो. वॉचमैन ने कर्मचारियों की बात पर भरोसा करते हुए कार्यालय का ताला खोल दिया.