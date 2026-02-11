गश्ती जीप को तेज रफ्तार कार ने मारी भयंकर टक्कर, श्रीगंगानगर में पुलिस अधिकारी की दर्दनाक मौत

हादसा सुबह लगभग 4-5 बजे के आसपास हुआ, जब पुलिस की गश्ती जीप पर हरियाणा नंबर की तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सीआई ज्योति नायक मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.