गश्ती जीप को तेज रफ्तार कार ने मारी भयंकर टक्कर, श्रीगंगानगर में पुलिस अधिकारी की दर्दनाक मौत
Sri Ganganagar Road Accident: श्रीगंगानगर जिले में आज सुबह तड़के एक भीषण सड़क हादसे ने पुलिस परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है. महिला थाना प्रभारी सीआई ज्योति नायक की गश्त के दौरान दुर्गा मंदिर चौराहे के पास हुई दुर्घटना में मौत हो गई.
Published: Feb 11, 2026, 07:40 AM IST | Updated: Feb 11, 2026, 07:40 AM IST
1/7
Sri Ganganagar Road Accident
1/7
हादसा सुबह लगभग 4-5 बजे के आसपास हुआ, जब पुलिस की गश्ती जीप पर हरियाणा नंबर की तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सीआई ज्योति नायक मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
2/7
Sri Ganganagar Road Accident
2/7
हादसे में एक अन्य पुलिस कर्मी भी घायल हुआ है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. कार चालक भी घायल बताया जा रहा है. घटना के बाद एसपी डॉ. अमृता दुहन सहित जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.