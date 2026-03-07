Zee Rajasthan
Sheetala Ashtami 2026: जोधपुर के पंडित से जानिए राजस्थान में कब मनाई जाएगी शीतलाष्टमी

Sheetala Ashtami 2026: होली के बाद शीतला माता की पूजा की जाती है. राजस्थान में ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. ऐसे में जानिए जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास से अनुसार, शीतलाष्टमी कब मनाई जाएगी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Mar 07, 2026, 08:45 PM IST | Updated:Mar 07, 2026, 08:45 PM IST
होली की त्योहार मनाने के बाद शीतला माता की पूजा की जाती है, जिसको शीतलाष्टमी कहा जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, शीतला माता की पूजा और व्रत करने से चेचक के साथ कई बीमारियां दूर होती है.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, इस साल शीतलाष्टमी सप्तमी 10 मार्च और अष्टमी 11 मार्च को की जाएगी. शीतलाष्टमी के व्रत में ठंडा खाना खाया जाता है.