पोस्टर पर फोटो नहीं दिखी, तो भड़कीं विधायक, अनीता भदेल ने अफसरों को सुनाई खरी-खोटी

Ajmer News: अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को एडीए की श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर योजना के शुभारंभ समारोह में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब विधायक अनीता भदेल की फोटो कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए पोस्टर पर नहीं मिली. 
 

Published: Dec 02, 2025, 09:29 AM IST | Updated: Dec 02, 2025, 09:29 AM IST
Ajmer News: कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए कहा कि दक्षिण विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन दक्षिण की पांच बार की विधायक और पूर्व मंत्री अनीता भदेल की तस्वीर तक पोस्टर में नहीं लगाई गई. कार्यकर्ताओं ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए जमकर नाराजगी जताई.
हंगामा बढ़ता देख कार्यक्रम में पहुंची विधायक अनीता भदेल ने कार्यकर्ताओं को शांत किया, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना रहा. कार्यक्रम के दौरान मंत्री खर्रा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अनीता भदेल ने कार्यक्रम की शुरुआत की