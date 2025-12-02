पोस्टर पर फोटो नहीं दिखी, तो भड़कीं विधायक, अनीता भदेल ने अफसरों को सुनाई खरी-खोटी

Ajmer News: कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए कहा कि दक्षिण विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन दक्षिण की पांच बार की विधायक और पूर्व मंत्री अनीता भदेल की तस्वीर तक पोस्टर में नहीं लगाई गई. कार्यकर्ताओं ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए जमकर नाराजगी जताई.