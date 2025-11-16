Published: Nov 16, 2025, 11:06 AM IST | Updated: Nov 16, 2025, 11:06 AM IST
1/6
Sikar Weather Update
1/6
पिछले 24 घंटों में राज्य के 13 शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट यानी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया. सबसे ठंडे स्थानों में फ़तेहपुर का नाम शीर्ष पर है, जहां तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. वहीं, सीकर में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे कम तापमानों में शामिल है.
2/6
Sikar Weather Update
2/6
मौसम विभाग के अनुसार, यह ठंडी लहर हिमालयी क्षेत्रों से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हो रही है. जयपुर, अजमेर, टोंक, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली जैसे जिलों में सुबह-शाम तेज शीतलहर चल रही है.