Sikar Weather Update: सीकर में आउट ऑफ़ कंट्रोल हो रही ठंड, सिंगल डिजिट पहुंचा तापमान, फ़तेहपुर में 5 डिग्री Temperature

Sikar Weather Update: उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजस्थान के मौसम को पूरी तरह बदल दिया है. सर्दी का असर अब चरम पर पहुंच गया है, खासकर सीकर जिले में कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 16, 2025, 11:06 AM IST | Updated: Nov 16, 2025, 11:06 AM IST
Sikar Weather Update

पिछले 24 घंटों में राज्य के 13 शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट यानी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया. सबसे ठंडे स्थानों में फ़तेहपुर का नाम शीर्ष पर है, जहां तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. वहीं, सीकर में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे कम तापमानों में शामिल है.
Sikar Weather Update

मौसम विभाग के अनुसार, यह ठंडी लहर हिमालयी क्षेत्रों से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हो रही है. जयपुर, अजमेर, टोंक, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली जैसे जिलों में सुबह-शाम तेज शीतलहर चल रही है.