पिछले 24 घंटों में राज्य के 13 शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट यानी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया. सबसे ठंडे स्थानों में फ़तेहपुर का नाम शीर्ष पर है, जहां तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. वहीं, सीकर में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे कम तापमानों में शामिल है.