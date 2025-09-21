Zee Rajasthan
mobile app

लक्ष्मणगढ़ बना 'मिनी बंगाल'! दुर्गा पूजा में दिखेगा कोलकाता का जलवा, देखें यहां की अनोखी झलक

Sikar News: सीकर के लक्ष्मणगढ़ में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं, जहां यह महोत्सव 43 सालों से मनाया जा रहा है. बंगाल से आए कारीगर मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बना रहे हैं, जिससे यह कस्बा 'मिनी बंगाल' का रूप धारण करेगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Sep 21, 2025, 05:32 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 05:32 PM IST
1/6

Sikar News

Sikar News1/6
सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस शारदीय नवरात्रि में लक्ष्मणगढ़ एक बार फिर "मिनी बंगाल" में बदल जाएगा, जहां लगभग दो दर्जन जगहों पर विशाल पंडाल सजाए जाएंगे और मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी.
2/6

43 साल पुरानी परंपरा

43 साल पुरानी परंपरा2/6
लक्ष्मणगढ़ में दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन पिछले 43 सालों से हो रहा है, जो इसे यहां की एक महत्वपूर्ण परंपरा बनाता है. इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए अलग-अलग समितियां काम कर रही हैं. कस्बे के कई प्रमुख स्थानों जैसे तोदी कुई, पोस्ट ऑफिस सीकर रोड, लालकुआं घंटाघर, मोहनवाड़ी न्यामा बाजार, और भैरव भवानी चौक पर सार्वजनिक रूप से पंडाल सजाए जा रहे हैं.