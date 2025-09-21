लक्ष्मणगढ़ बना 'मिनी बंगाल'! दुर्गा पूजा में दिखेगा कोलकाता का जलवा, देखें यहां की अनोखी झलक

लक्ष्मणगढ़ में दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन पिछले 43 सालों से हो रहा है, जो इसे यहां की एक महत्वपूर्ण परंपरा बनाता है. इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए अलग-अलग समितियां काम कर रही हैं. कस्बे के कई प्रमुख स्थानों जैसे तोदी कुई, पोस्ट ऑफिस सीकर रोड, लालकुआं घंटाघर, मोहनवाड़ी न्यामा बाजार, और भैरव भवानी चौक पर सार्वजनिक रूप से पंडाल सजाए जा रहे हैं.