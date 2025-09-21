लक्ष्मणगढ़ बना 'मिनी बंगाल'! दुर्गा पूजा में दिखेगा कोलकाता का जलवा, देखें यहां की अनोखी झलक
Sikar News: सीकर के लक्ष्मणगढ़ में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं, जहां यह महोत्सव 43 सालों से मनाया जा रहा है. बंगाल से आए कारीगर मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बना रहे हैं, जिससे यह कस्बा 'मिनी बंगाल' का रूप धारण करेगा.
Published: Sep 21, 2025, 05:32 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 05:32 PM IST
Sikar News
सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस शारदीय नवरात्रि में लक्ष्मणगढ़ एक बार फिर "मिनी बंगाल" में बदल जाएगा, जहां लगभग दो दर्जन जगहों पर विशाल पंडाल सजाए जाएंगे और मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी.
43 साल पुरानी परंपरा
लक्ष्मणगढ़ में दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन पिछले 43 सालों से हो रहा है, जो इसे यहां की एक महत्वपूर्ण परंपरा बनाता है. इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए अलग-अलग समितियां काम कर रही हैं. कस्बे के कई प्रमुख स्थानों जैसे तोदी कुई, पोस्ट ऑफिस सीकर रोड, लालकुआं घंटाघर, मोहनवाड़ी न्यामा बाजार, और भैरव भवानी चौक पर सार्वजनिक रूप से पंडाल सजाए जा रहे हैं.