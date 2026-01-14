Photo: सीकर में मकर संक्रांति की धूम, मंदिरों में उमड़ा श्रद्धाओं का सैलाब, पतंगों से सजा दरबार

शेखावाटी की हृदयस्थली सीकर में आज मकर संक्रांति का पावन पर्व अपार उत्साह, अटूट आस्था और परंपराओं के अनूठे संगम के साथ मनाया जा रहा है. सूर्य के उत्तरायण होने के इस विशेष दिन पर पूरा शहर भक्ति और उल्लास के रंग में सराबोर नजर आ रहा है. सुबह की कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और तड़के से ही मंदिरों में दर्शन और दान-पुण्य का सिलसिला शुरू हो गया.