Photo: सीकर में मकर संक्रांति की धूम, मंदिरों में उमड़ा श्रद्धाओं का सैलाब, पतंगों से सजा दरबार
Makar Sankranti 2026: सीकर में मकर संक्रांति पर कल्याण धाम सहित सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. श्रद्धालुओं ने तिल-गुड़ का दान कर खुशहाली की कामना की. खिली धूप के बीच पतंगबाजी और सामाजिक सरोकार के कार्यों से शहर उल्लासमय रहा.
Published: Jan 14, 2026, 01:54 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 01:54 PM IST
1/9
Makar Sankranti Celebration in Sikar
1/9
शेखावाटी की हृदयस्थली सीकर में आज मकर संक्रांति का पावन पर्व अपार उत्साह, अटूट आस्था और परंपराओं के अनूठे संगम के साथ मनाया जा रहा है. सूर्य के उत्तरायण होने के इस विशेष दिन पर पूरा शहर भक्ति और उल्लास के रंग में सराबोर नजर आ रहा है. सुबह की कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और तड़के से ही मंदिरों में दर्शन और दान-पुण्य का सिलसिला शुरू हो गया.
2/9
Makar Sankranti Celebration in Sikar
2/9
शहर के प्रमुख मंदिरों को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विशेष रूप से सजाया गया है. कई मंदिरों में भगवान के दरबार को रंग-बिरंगी पतंगों से सजाया गया, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा.