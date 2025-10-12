Sikar: 24 घंटे से अधिक समय के बाद भी नहीं लेने आया कोई मां और 4 बच्चों के शव, महिला के हैं 2 पति

राजस्थान के सीकर के अनिरुद्ध रेजिडेंसी में महिला पिंकी और उसके चार बच्चों की सामूहिक आत्महत्या के मामले में घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पांचों शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है. पुलिस लगातार परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी शव लेने नहीं आया.