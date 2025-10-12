Sikar: 24 घंटे से अधिक समय के बाद भी नहीं लेने आया कोई मां और 4 बच्चों के शव, महिला के हैं 2 पति
Sikar News: राजस्थान के सीकर के अनिरुद्ध रेजिडेंसी में एक मां ने अपने चार बच्चों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली थी. वहीं, 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी भी इनके शवों को लेने कोई नहीं आया है.
Published: Oct 12, 2025, 05:36 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 05:36 PM IST
राजस्थान के सीकर के अनिरुद्ध रेजिडेंसी में महिला पिंकी और उसके चार बच्चों की सामूहिक आत्महत्या के मामले में घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पांचों शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है. पुलिस लगातार परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी शव लेने नहीं आया.
जानकारी के अनुसार, मृतका पिंकी उर्फ किरण ने शनिवार को अपने चार बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली थी. किरन पहले नंदलाल नाम के युवक के साथ अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया था लेकिन 2019 में दोनों का तलाक हो गया.