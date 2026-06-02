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Rajasthan News: इस तरह बनाएं मारवाड़ की पितोड़ की सब्जी, स्वाद ऐसा कि पनीर भी हो जाए फेल

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 02, 2026, 04:53 PM|Updated: Jun 02, 2026, 04:53 PM

Rajasthan Famous Dish: मारवाड़ की प्रसिद्ध 'बेसन पितोड़' की सब्जी बनाने के लिए बेसन के मसालेदार घोल को कढ़ाई में पकाकर थाली पर कतली की तरह जमा लिया जाता है. इसके बाद इन टुकड़ों को प्याज, टमाटर और फेंटे हुए दही की चटपटी ग्रेवी में मिलाकर 3-4 मिनट पकाया जाता है.

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Besan Pitod Sabji

अगर आप रोज-रोज वही आम सब्जियां या पनीर खाकर बोर हो चुके हैं और कुछ नया व बेहद स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो मारवाड़ की यह पारंपरिक डिश आपके लिए ही है. राजस्थान और मारवाड़ अंचल की सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक रेसिपीज में से एक है-बेसन के पितोड़ की सब्जी.
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Besan Pitod Sabji

इस डिश की खासियत यह है कि इसमें बेसन को खास मसालों के साथ पकाकर बर्फी या पनीर के टुकड़ों जैसे कतली के आकार में जमाया जाता है और फिर इसे दही की गाढ़ी, मसालेदार ग्रेवी में पकाया जाता है. इसका लाजवाब और मखमली टेक्सचर ऐसा होता है कि इसके आगे अच्छे से अच्छी पनीर की सब्जी भी फीकी लगने लगती है. आइए जानते हैं इसे घर पर आसानी से बनाने की पूरी और स्टेप-बाय-स्टेप विधि.
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Besan Pitod Sabji

इस स्वादिष्ट डिश को बनाने के लिए आपको रसोई के कुछ बुनियादी सामानों की जरूरत होगी. जैसे- बेसन 1 कप, पानी 3 कप (पतला घोल बनाने के लिए), जीरा और अजवाइन आधा-आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, हींग 2 चुटकी, नमक स्वादानुसार. ग्रेवी (तड़के) के लिए- दही (फेंटा हुआ) 1/2 कप (ध्यान रहे दही ज्यादा खट्टा न हो), प्याज 1 (बारीक कटा हुआ), अदरक-लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, तेल 2 बड़े चम्मच, जीरा और राई 1 छोटा चम्मच, हींग 2 चुटकी. वहीं सूखे मसालों में हल्दी (1/2 छोटा चम्मच), लाल मिर्च पाउडर (1 छोटा चम्मच), धनिया पाउडर (1 छोटा चम्मच), गरम मसाला (1/2 छोटा चम्मच), हरा धनिया बारीक कटा हुआ (गार्निशिंग के लिए)
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सबसे पहले एक बड़े बर्तन (बाउल) में बेसन लें. इसमें हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन, हींग और नमक डालें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए एक ऐसा घोल तैयार करें जिसमें बिल्कुल भी गांठें (लम्प्स) न रहें. अब एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच तेल गरम करें. इसमें तैयार बेसन का घोल डालें और गैस की आंच को धीमा से मध्यम रखें. इसे बिना रुके लगातार चलाते हुए पकाएं. जब यह मिश्रण गाढ़ा होकर हलवे जैसा हो जाए और कढ़ाई का तला छोड़ने लगे, तो गैस बंद कर दें.
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एक थाली या प्लेट के पिछले हिस्से पर थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लें. अब इस गर्म मिश्रण को थाली पर समान रूप से फैला दें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें. ठंडा होने के बाद इसे चाकू की मदद से बर्फी (डायमंड शेप) या पनीर के क्यूब्स के आकार में काट लें. आपकी बेसन कतली तैयार है. (आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं या हल्का शैलो फ्राई भी कर सकते हैं).
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अब कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें. तेल गरम होने पर जीरा, राई और हींग डालकर चटकाएं. इसके बाद बारीक कटा प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें, फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कच्चापन दूर होने तक पकाएं. आंच को बिल्कुल धीमा करें और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर व धनिया पाउडर डालें. मसाले जलने से बचाने के लिए इसमें 1 चम्मच पानी मिला लें. अब आंच धीमी रखते हुए ही फेंटा हुआ दही डालें और ग्रेवी को तब तक लगातार चलाते रहें जब तक कि इसमें पहला उबाल न आ जाए (लगातार न चलाने से दही फट सकता है). इसके बाद 1 से 1.5 कप पानी और स्वादानुसार नमक डालकर ग्रेवी को अच्छे से उबलने दें.
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जब ग्रेवी अच्छी तरह पक जाए और तेल ऊपर तैरने लगे, तो इसमें पहले से काट कर रखे हुए बेसन पितोड़ के टुकड़े डाल दें. इसे हल्के हाथों से चलाएं और ढककर धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकने दें, ताकि कतलियों के अंदर तक ग्रेवी का सारा तीखा-चटपटा स्वाद समा जाए. अंत में ऊपर से गरम मसाला और ढेर सारा बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिक्स करें.
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Besan Pitod Sabji

आपकी गरमा-गरम, मुंह में घुल जाने वाली राजस्थानी मारवाड़ी पितोड़ की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है. इसे देसी घी लगी रोटियों, चपाती, पराठे या गरमा-गरम चावल के साथ परोसें और तारीफें बटोरें.
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