/Rajasthan News: इस तरह बनाएं मारवाड़ की पितोड़ की सब्जी, स्वाद ऐसा कि पनीर भी हो जाए फेल

3 /8

Besan Pitod Sabji इस स्वादिष्ट डिश को बनाने के लिए आपको रसोई के कुछ बुनियादी सामानों की जरूरत होगी. जैसे- बेसन 1 कप, पानी 3 कप (पतला घोल बनाने के लिए), जीरा और अजवाइन आधा-आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, हींग 2 चुटकी, नमक स्वादानुसार. ग्रेवी (तड़के) के लिए- दही (फेंटा हुआ) 1/2 कप (ध्यान रहे दही ज्यादा खट्टा न हो), प्याज 1 (बारीक कटा हुआ), अदरक-लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, तेल 2 बड़े चम्मच, जीरा और राई 1 छोटा चम्मच, हींग 2 चुटकी. वहीं सूखे मसालों में हल्दी (1/2 छोटा चम्मच), लाल मिर्च पाउडर (1 छोटा चम्मच), धनिया पाउडर (1 छोटा चम्मच), गरम मसाला (1/2 छोटा चम्मच), हरा धनिया बारीक कटा हुआ (गार्निशिंग के लिए)