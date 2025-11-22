रींगस रेलवे स्टेशन पर बंदरों का कहर, खाटूश्याम श्रद्धालुओं की खतरे में सुरक्षा

सीकर जिले में स्थित रींगस आदर्श रेलवे स्टेशन इन दिनों विकास की जगह बंदरों के आतंक के कारण चर्चा में है. यह स्टेशन देशभर से खाटूश्याम बाबा के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का मुख्य प्रवेश द्वार है, लेकिन यहाँ उतरते ही तीर्थयात्री, विशेषकर बच्चे और महिलाएं, इन 'आतंकी' बंदरों के डर से सहमे हुए नज़र आते हैं.