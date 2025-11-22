Zee Rajasthan
रींगस रेलवे स्टेशन पर बंदरों का कहर, खाटूश्याम श्रद्धालुओं की खतरे में सुरक्षा

Rajasthan news: रींगस स्टेशन पर बंदरों का आतंक बढ़ा, जिससे खाटूश्याम श्रद्धालु भयभीत हैं। हाल ही में एक बच्ची को काटा गया. रेलवे ने 6 माह से नगर पालिका को पत्र लिखा, पर कोई समाधान नहीं. स्थानीय लोग तत्काल वन विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Nov 22, 2025, 10:59 AM IST | Updated: Nov 22, 2025, 10:59 AM IST
Ringas Railway Station (Sikar)

सीकर जिले में स्थित रींगस आदर्श रेलवे स्टेशन इन दिनों विकास की जगह बंदरों के आतंक के कारण चर्चा में है. यह स्टेशन देशभर से खाटूश्याम बाबा के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का मुख्य प्रवेश द्वार है, लेकिन यहाँ उतरते ही तीर्थयात्री, विशेषकर बच्चे और महिलाएं, इन 'आतंकी' बंदरों के डर से सहमे हुए नज़र आते हैं.
Ringas Railway Station (Sikar)

हाल ही में हुई एक दर्दनाक घटना ने यात्रियों में भय का माहौल और बढ़ा दिया. सुबह कोलकाता से आए एक श्याम श्रद्धालु की छोटी बच्ची को एक बंदर ने काट कर घायल कर दिया. इस घटना ने स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.