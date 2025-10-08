Zee Rajasthan
mobile app

जहां किताबें, वहीं अब टैंक और तोपें! शेखावाटी यूनिवर्सिटी में सजेगा ‘शौर्य दीवार’ का इतिहास

Sikar News: शेखावाटी विश्वविद्यालय को सेना से ऐतिहासिक टी-55 टैंक और चार तोपें मिली हैं. ये युद्ध-स्मृति चिह्न 'शौर्य दीवार' पर स्थापित होंगे, जो 1971 युद्ध की गाथा सुनाकर छात्रों को देशभक्ति और रक्षा सेवाओं के लिए प्रेरित करेंगे.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 08, 2025, 11:34 AM IST | Updated: Oct 08, 2025, 11:34 AM IST
1/8

सीकर विश्वविद्यालय

सीकर विश्वविद्यालय1/8
भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को युवाओं तक पहुंचाने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है. सीकर के कटराथल स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय को भारतीय सेना की ओर से ऐतिहासिक टी-55 टैंक और चार तोपें अनमोल तोहफे के रूप में मिली हैं.
2/8

टी-55 टैंक का आगमन

टी-55 टैंक का आगमन2/8
ऐतिहासिक टी-55 युद्धक टैंक (जो सोवियत संघ में निर्मित था) किरकी, पुणे से विश्वविद्यालय पहुंच चुका है. यह टैंक 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों में निर्णायक भूमिका निभा चुका है, खासकर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में इसने विजय में अहम योगदान दिया था.