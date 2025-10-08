जहां किताबें, वहीं अब टैंक और तोपें! शेखावाटी यूनिवर्सिटी में सजेगा ‘शौर्य दीवार’ का इतिहास

भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को युवाओं तक पहुंचाने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है. सीकर के कटराथल स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय को भारतीय सेना की ओर से ऐतिहासिक टी-55 टैंक और चार तोपें अनमोल तोहफे के रूप में मिली हैं.