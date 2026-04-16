/सीकर में फिर मौसम मारेगा गुलाटी, 16 अप्रैल की रात को आंधी-तूफान के साथ बरसेंगे बादल

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इसके साथ आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा (20-30 kmph) चलने की संभावना है. ऐसे में मौसम विभाग ने सलाह देते हुए कहा है कि मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर रहें, पेड़ों के नीचे खड़े ना हो. मौसम मामान्य होने की प्रतीक्षा करें.