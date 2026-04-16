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सीकर में फिर मौसम मारेगा गुलाटी, 16 अप्रैल की रात को आंधी-तूफान के साथ बरसेंगे बादल

Written By : Sneha Aggarwal | Updated: Apr 16, 2026, 08:36 PM

Sikar Weather: राजस्थान में तेज गर्मी के बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने आंधी-तूफान के बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि सीकर में फिर से बारिश देखी जा सकती है. जानिए सीकर में मौसम का हाल. 
 

Sikar Weather1/6
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले तीन घंटे में बादल गरजने के साथ बारिश होने के आसार है. इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने औ तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
Sikar Weather2/6
मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश संभावना जताई है.
Sikar Weather3/6
इसके साथ आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा (20-30 kmph) चलने की संभावना है. ऐसे में मौसम विभाग ने सलाह देते हुए कहा है कि मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर रहें, पेड़ों के नीचे खड़े ना हो. मौसम मामान्य होने की प्रतीक्षा करें.
Sikar Weather4/6
पिछले 24 घंटों में राज्य में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 42.8 डिग्री (सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक) दर्ज किया गया है.
Sikar Weather5/6
मौसम विभाग ने 17 अप्रैल को एक कमजोर विक्षोभ के असर से जयपुर, भरतपुर एवं बीकानेर संभाग और आसपास के क्षेत्र में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ आंधी (तेज हवाओं 30-40 KMPH) और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है.
Sikar Weather6/6
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री (सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक) दर्ज होने की संभावना है.
Tags:
Sikar weather
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