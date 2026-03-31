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सीकर में आंधी-अंधड़ के साथ ओले गिरने की चेतावनी, ताबड़तोड़ बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

Sikar Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान के सीकर जिले में तेज आंधी-अंधड़ और मोटे ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 31, 2026, 06:35 AM IST | Updated:Mar 31, 2026, 06:35 AM IST
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Sikar Weather Update

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मौसम केंद्र जयपुर द्वारा 31 मार्च 2026 को जारी नाउकास्ट चेतावनी के अनुसार, सीकर सहित कई जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान मेघगर्जन के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने और ओले गिरने की प्रबल संभावना है.
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Photograph: AI Generated Image

IMD के मुताबिक सीकर में आज दोपहर और शाम के समय बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तेज आंधी और मोटे-मोटे ओले गिरने का खतरा है.