सीकर में आंधी-अंधड़ के साथ ओले गिरने की चेतावनी, ताबड़तोड़ बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

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मौसम केंद्र जयपुर द्वारा 31 मार्च 2026 को जारी नाउकास्ट चेतावनी के अनुसार, सीकर सहित कई जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान मेघगर्जन के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने और ओले गिरने की प्रबल संभावना है.