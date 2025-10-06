भयंकर बारिश से भीग रहा सीकर, दो दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी

1/6

बारिश के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे माहौल में ठंडक बढ़ गई है. जयपुर मौसम केंद्र ने सीकर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं और बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई है. साथ ही, यलो अलर्ट भी प्रभावी रहेगा. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर शेखावाटी क्षेत्र, विशेषकर सीकर, में स्पष्ट दिखाई दे रहा है.