भयंकर बारिश से भीग रहा सीकर, दो दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी
Sikar Mausam Update: सीकर जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है, और सोमवार सुबह 5:30 बजे से शहर व आसपास के इलाकों में रुक-रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया है. कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं मध्यम बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है.
Published: Oct 06, 2025, 10:12 AM IST | Updated: Oct 06, 2025, 10:12 AM IST
1/6
Sikar Mausam Update
1/6
बारिश के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे माहौल में ठंडक बढ़ गई है. जयपुर मौसम केंद्र ने सीकर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं और बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई है. साथ ही, यलो अलर्ट भी प्रभावी रहेगा. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर शेखावाटी क्षेत्र, विशेषकर सीकर, में स्पष्ट दिखाई दे रहा है.
2/6
Sikar Mausam Update
2/6
बीती रात से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, और सुबह होते ही बारिश शुरू हो गई. मौसम विभाग के अनुसार, आज दिनभर बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश की संभावना बनी रहेगी.