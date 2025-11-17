Sikar Candle March:विश्व स्मरण दिवस पर सड़क सुरक्षा की शपथ, 2030 तक 50% मौतें कम करने का लक्ष्य

सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की स्मृति में 'विश्व स्मरण दिवस' (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) के अवसर पर शहर में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम और कैंडल मार्च आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और सुरक्षित यातायात का संदेश देना था.