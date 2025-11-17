Zee Rajasthan
mobile app

Sikar Candle March:विश्व स्मरण दिवस पर सड़क सुरक्षा की शपथ, 2030 तक 50% मौतें कम करने का लक्ष्य

Rajasthan news: सीकर में 'विश्व स्मरण दिवस' पर सड़क सुरक्षा के लिए कैंडल मार्च निकाला गया. अधिकारियों ने नियमों के पालन पर ज़ोर दिया. RTO ने बताया कि भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को 2030 तक 50% तक कम करने का लक्ष्य है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Nov 17, 2025, 03:37 PM IST | Updated: Nov 17, 2025, 03:37 PM IST
1/8

World Remembrance Day 2025

World Remembrance Day 20251/8
सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की स्मृति में 'विश्व स्मरण दिवस' (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) के अवसर पर शहर में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम और कैंडल मार्च आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और सुरक्षित यातायात का संदेश देना था.
2/8

World Remembrance Day 2025

World Remembrance Day 20252/8
कार्यक्रम की शुरुआत मारू पार्क के पीछे स्थित बोलता बालाजी मंदिर से हुई, जहां से कैंडल मार्च रामलीला मैदान तक निकाला गया. इस मार्च में अधिकारी, पुलिसकर्मी, स्कूली विद्यार्थी, सामाजिक संगठन और आम नागरिक शामिल हुए. लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मिनट का मौन रखा.