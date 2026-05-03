/भीड़ से दूर शांति चाहिए? अलवर की ये झील बनी है ट्रैवलर्स की पसंदीदा, देखें Photos

Rajasthan Tourism: अगर आप राजस्थान में किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां प्रकृति, इतिहास और शांति का अनूठा संगम हो, तो अलवर की सिलीसेढ़ झील आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है. अरावली की सुंदर पहाड़ियों और दिलकश परिदृश्यों के बीच बसी यह झील पर्यटकों को एक शाही अनुभव प्रदान करती है.