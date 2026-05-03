/भीड़ से दूर शांति चाहिए? अलवर की ये झील बनी है ट्रैवलर्स की पसंदीदा, देखें Photos

Rajasthan Tourism: अगर आप राजस्थान में किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां प्रकृति, इतिहास और शांति का अनूठा संगम हो, तो अलवर की सिलीसेढ़ झील आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है. अरावली की सुंदर पहाड़ियों और दिलकश परिदृश्यों के बीच बसी यह झील पर्यटकों को एक शाही अनुभव प्रदान करती है.
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अलवर की सिलीसेढ़ झील राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है. महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्मित यह शाही शिकार महल अब एक हैरिटेज होटल है, जहां पर्यटक नौका विहार के साथ अरावली की वादियों और वन्यजीवों का आनंद ले सकते हैं.
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सिलीसेढ़ झील का इतिहास बेहद गौरवशाली और रूमानी है. बता दें कि वर्ष 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए यहां एक भव्य शिकार महल का निर्माण करवाया था.
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यह खूबसूरत जगह अलवर शहर से दक्षिण-पश्चिम में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यहां आने वाले सैलानी कई तरह की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं.पर्यटक झील के शांत पानी में बोटिंग (नौका विहार) का लुत्फ उठा सकते हैं.
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सर्दियों के मौसम में यहां विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षी और पानी में तैरती बतखें नजर आती हैं. झील के पानी में तैरते मगरमच्छ पर्यटकों के लिए एक रोमांचक अनुभव होते हैं.
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सिलीसेढ़ के साथ-साथ पूरा अलवर क्षेत्र अपनी उत्तम वास्तुकला के लिए मशहूर है. यहां के सुन्दर महल और शाही शिकारगाह इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर खींचते हैं.
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शांत वातावरण और अरावली की पहाड़ियों की गोद में होने के कारण यह फोटोग्राफी और ट्रिप के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है.