Zee Rajasthan
mobile app

Silver Price Today: जमीन से चांद पर पहुंचे चांदी के दाम, राजस्थान में सिल्वर में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

Silver Price Today: जयपुर: राजस्थान में चांदी के भाव इन दिनों आग की तरह भड़क रहे हैं. बैंक बाजार (BankBazaar) और अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुसार, आज (29 जनवरी 2026) राजस्थान में 1 किलो चांदी का भाव ₹4,00,000 पहुंच गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 29, 2026, 11:36 AM IST | Updated: Jan 29, 2026, 11:36 AM IST
1/7

Silver Price Today

Silver Price Today1/7
कल (28 जनवरी) यह ₹3,87,000 था, यानी मात्र एक दिन में ₹13,000 की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई है. यह तेजी प्रदेश के ज्वेलरी बाजारों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर आदि) में भी दिख रही है, जहां चांदी के गहने, सिक्के और बर्तनों की मांग बढ़ गई है.
2/7

Silver Price Today

Silver Price Today2/7
इंडस्ट्रियल डिमांड में वृद्धि (सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV बैटरी, मेडिकल उपकरण). गोल्ड के साथ सह-संबंध और सुरक्षित निवेश की मांग.