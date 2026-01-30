Zee Rajasthan
mobile app

Silver Price Today: राजस्थान में धड़ाम से गिरे चांदी के दाम, लुढ़ककर इस इतना पंहुचा सिल्वर का रेट, जानें क्या है लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Silver Rate: राजस्थान में चांदी के दाम में भारी गिरावट हुई है. आज राजस्थान में सिल्वर के दाम के साथ खेला हो गया है. चांदी के दाम में 10 हजार रूपये की गिरावट हुई है.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 30, 2026, 01:08 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 01:08 PM IST
1/6

Silver Price Today

Silver Price Today1/6
राजस्थान में चांदी के दामों में आज (30 जनवरी 2026) भारी गिरावट दर्ज की गई है. सर्राफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी ने निवेशकों को चौंका दिया. सुबह के कारोबार में जहां चांदी का भाव 4 लाख 25 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास चल रहा था, वहीं दिन चढ़ने के साथ यह 10 हजार रुपये तक टूटकर 4 लाख 15 हजार रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया.
2/6

Silver Price Today

Silver Price Today2/6
कुछ रिपोर्ट्स में MCX पर गिरावट 5% से अधिक बताई गई, जिससे कीमत 3.80 लाख से 3.95 लाख रुपये प्रति किलो के बीच पहुंच गई. राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर के सर्राफा बाजारों में भी यही ट्रेंड देखा गया, जहां चांदी 3.85 लाख से 4.10 लाख रुपये प्रति किलो के बीच ट्रेड कर रही है.