राजस्थान में चांदी के दामों में आज (30 जनवरी 2026) भारी गिरावट दर्ज की गई है. सर्राफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी ने निवेशकों को चौंका दिया. सुबह के कारोबार में जहां चांदी का भाव 4 लाख 25 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास चल रहा था, वहीं दिन चढ़ने के साथ यह 10 हजार रुपये तक टूटकर 4 लाख 15 हजार रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया.