Published: Jan 30, 2026, 01:08 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 01:08 PM IST
Silver Price Today
राजस्थान में चांदी के दामों में आज (30 जनवरी 2026) भारी गिरावट दर्ज की गई है. सर्राफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी ने निवेशकों को चौंका दिया. सुबह के कारोबार में जहां चांदी का भाव 4 लाख 25 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास चल रहा था, वहीं दिन चढ़ने के साथ यह 10 हजार रुपये तक टूटकर 4 लाख 15 हजार रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया.
कुछ रिपोर्ट्स में MCX पर गिरावट 5% से अधिक बताई गई, जिससे कीमत 3.80 लाख से 3.95 लाख रुपये प्रति किलो के बीच पहुंच गई. राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर के सर्राफा बाजारों में भी यही ट्रेंड देखा गया, जहां चांदी 3.85 लाख से 4.10 लाख रुपये प्रति किलो के बीच ट्रेड कर रही है.