Published: Jan 31, 2026, 02:24 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 02:24 PM IST
राजस्थान में चांदी के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसने निवेशकों और सर्राफा बाजार को चौंका दिया है. सुबह के समय चांदी का भाव ₹4,15,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंचा था, लेकिन कुछ ही घंटों में इसमें 65,000 रुपये की तेज गिरावट दर्ज की गई.
अब चांदी का भाव ₹3,50,000 प्रति किलोग्राम के आसपास आ गया है. यह गिरावट मुख्य रूप से एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर देखी गई, जहां चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से अचानक नीचे लुढ़क गईं.