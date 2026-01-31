Zee Rajasthan
mobile app

Silver Price Today: राजस्थान में चांदी के दामों का निकल गया जुलूस, तबाह हो गए रेट, एक दिन में दो बार पिटे भाव

Rajasthan Silver Rate: राजस्थान में चांदी के दाम में भारी गिरावट हुई है. आज राजस्थान में सिल्वर के दाम के साथ खेला हो गया है. चांदी के दाम में 65 हजार रूपये की गिरावट हुई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 31, 2026, 02:24 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 02:24 PM IST
1/7

Rajasthan Silver Rate

Rajasthan Silver Rate1/7
राजस्थान में चांदी के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसने निवेशकों और सर्राफा बाजार को चौंका दिया है. सुबह के समय चांदी का भाव ₹4,15,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंचा था, लेकिन कुछ ही घंटों में इसमें 65,000 रुपये की तेज गिरावट दर्ज की गई.
2/7

Rajasthan Silver Rate

Rajasthan Silver Rate2/7
अब चांदी का भाव ₹3,50,000 प्रति किलोग्राम के आसपास आ गया है. यह गिरावट मुख्य रूप से एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर देखी गई, जहां चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से अचानक नीचे लुढ़क गईं.