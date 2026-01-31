राजस्थान में चांदी के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसने निवेशकों और सर्राफा बाजार को चौंका दिया है. सुबह के समय चांदी का भाव ₹4,15,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंचा था, लेकिन कुछ ही घंटों में इसमें 65,000 रुपये की तेज गिरावट दर्ज की गई.