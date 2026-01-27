राजस्थान के सर्राफा बाजार में चांदी ने काटा उधम, आज 10 हजार रूपये की उछाल, जानें क्या है आज का रेट

राजस्थान में सर्राफा बाजार में चांदी ने आज (27 जनवरी 2026) जबरदस्त उधम मचाया है. बैंक बाजार (BankBazaar) की जानकारी के मुताबिक, राज्य में एक किलो चांदी का भाव ₹3,75,000 पहुंच गया है. कल यानी 26 जनवरी को यह ₹3,65,000 प्रति किलो था. इस तरह मात्र एक दिन में चांदी के दाम में ₹10,000 की भारी उछाल दर्ज की गई है.