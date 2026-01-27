Zee Rajasthan
राजस्थान के सर्राफा बाजार में चांदी ने काटा उधम, आज 10 हजार रूपये की उछाल, जानें क्या है आज का रेट

Rajasthan Silver Rate: राजस्थान में सर्राफा बाजार आज (27 जनवरी 2026) पूरी तरह से चांदी के उधम से गर्म है. यह उछाल मुख्य रूप से MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर चांदी के फ्यूचर्स में मजबूती से जुड़ी है. 

Jan 27, 2026
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी $110 प्रति औंस से अधिक पर है, जो वैश्विक अनिश्चितता (ट्रंप की टैरिफ नीतियां, भू-राजनीतिक तनाव), इंडस्ट्रियल डिमांड (सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन), सप्लाई की कमी और रुपये की कमजोरी से प्रेरित है.
राजस्थान में सर्राफा बाजार में चांदी ने आज (27 जनवरी 2026) जबरदस्त उधम मचाया है. बैंक बाजार (BankBazaar) की जानकारी के मुताबिक, राज्य में एक किलो चांदी का भाव ₹3,75,000 पहुंच गया है. कल यानी 26 जनवरी को यह ₹3,65,000 प्रति किलो था. इस तरह मात्र एक दिन में चांदी के दाम में ₹10,000 की भारी उछाल दर्ज की गई है.