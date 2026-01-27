राजस्थान के सर्राफा बाजार में चांदी ने काटा उधम, आज 10 हजार रूपये की उछाल, जानें क्या है आज का रेट

Published: Jan 27, 2026, 08:14 AM IST | Updated: Jan 27, 2026, 08:14 AM IST
Rajasthan Silver Rate
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी $110 प्रति औंस से अधिक पर है, जो वैश्विक अनिश्चितता (ट्रंप की टैरिफ नीतियां, भू-राजनीतिक तनाव), इंडस्ट्रियल डिमांड (सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन), सप्लाई की कमी और रुपये की कमजोरी से प्रेरित है.
राजस्थान में सर्राफा बाजार में चांदी ने आज (27 जनवरी 2026) जबरदस्त उधम मचाया है. बैंक बाजार (BankBazaar) की जानकारी के मुताबिक, राज्य में एक किलो चांदी का भाव ₹3,75,000 पहुंच गया है. कल यानी 26 जनवरी को यह ₹3,65,000 प्रति किलो था. इस तरह मात्र एक दिन में चांदी के दाम में ₹10,000 की भारी उछाल दर्ज की गई है.