अंबाजी मंदिर में इस एक चीज के भोग से पूरी होगी हर मनोकामना, जाग जाएगी सोई किस्मत!

मां चंद्रघंटा का नाम उनके मस्तक पर सुशोभित घंटे के आकार के अर्धचंद्र के कारण पड़ा है. उनका यह रूप शांति और उग्रता का एक अद्भुत संगम है. दस हाथों में विभिन्न अस्त्र-शस्त्र धारण किए हुए और सिंह पर सवार मां चंद्रघंटा अपने भक्तों को निडरता, साहस और शक्ति का संदेश देती हैं. उनकी पूजा करने से भक्त जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं.