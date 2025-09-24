Zee Rajasthan
mobile app

अंबाजी मंदिर में इस एक चीज के भोग से पूरी होगी हर मनोकामना, जाग जाएगी सोई किस्मत!

Navratri 2025: राजस्थान के अंबाजी मंदिर में नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है. इस दिन दूध और केले का भोग चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को साहस और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 24, 2025, 10:57 AM IST | Updated: Sep 24, 2025, 10:57 AM IST
1/7

Navratri 2025

Navratri 20251/7
राजस्थान के सिरोही जिले में, आबू रोड के पास स्थित अंबाजी मंदिर, 51 शक्तिपीठों में से एक होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. यहां शक्ति स्वरूपा अंबा देवी की पूजा होती है, और शारदीय नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित है.
2/7

मां चंद्रघंटा

मां चंद्रघंटा2/7
मां चंद्रघंटा का नाम उनके मस्तक पर सुशोभित घंटे के आकार के अर्धचंद्र के कारण पड़ा है. उनका यह रूप शांति और उग्रता का एक अद्भुत संगम है. दस हाथों में विभिन्न अस्त्र-शस्त्र धारण किए हुए और सिंह पर सवार मां चंद्रघंटा अपने भक्तों को निडरता, साहस और शक्ति का संदेश देती हैं. उनकी पूजा करने से भक्त जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं.