छुट्टी पर घर आने वाला था जवान, पहुंचा कंकाल, गले लगाकर रो भी ना पाई पत्नी, फोटो से नहीं हटा रही नजरें

Funeral of Jawan Nandkishore Prajapati: मध्यप्रदेश के नीमच छावनी परिसर में 8 फरवरी को CRPF जवान नंदकिशोर प्रजापति का कंकाल मिला. जवान 44 दिनों से लापता थे और आखिरी बार 26 दिसंबर 2025 को पत्नी से बात की थी. उन्होंने 27 दिसंबर को 50 दिन की छुट्टी लेकर घर आने की बात कही थी, लेकिन नहीं पहुंचे. उनके दो मोबाइल में से एक गायब था और सामान कमरे में पड़ा मिला. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया और आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 10, 2026, 01:13 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 01:13 PM IST
Funeral of Jawan Nandkishore Prajapati: मध्यप्रदेश के नीमच छावनी परिसर (कैंट एरिया) में 8 फरवरी को एक CRPF जवान का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया. जवान नंदकिशोर प्रजापति, जो 44 दिनों से लापता थे, की पहचान मौके पर हुई. वह राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम कस्बे के कुम्हार मोहल्ला के रहने वाले थे. उनके परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
परिवार के अनुसार, नंदकिशोर प्रजापति ने साल 2004 में CRPF में भर्ती लिया था. वह अपने ड्यूटी क्षेत्र में रहते हुए 26 दिसंबर 2025 की रात अपनी पत्नी गंगादेवी से फोन पर बात कर चुके थे. उन्होंने बताया था कि 27 दिसंबर को वह 50 दिन की छुट्टी लेकर घर आएंगे. लेकिन नंदकिशोर 27 और 28 दिसंबर को घर नहीं पहुंचे. इसके बाद परिजनों ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे जवाब नहीं दे सके.