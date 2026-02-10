छुट्टी पर घर आने वाला था जवान, पहुंचा कंकाल, गले लगाकर रो भी ना पाई पत्नी, फोटो से नहीं हटा रही नजरें

Funeral of Jawan Nandkishore Prajapati: मध्यप्रदेश के नीमच छावनी परिसर में 8 फरवरी को CRPF जवान नंदकिशोर प्रजापति का कंकाल मिला. जवान 44 दिनों से लापता थे और आखिरी बार 26 दिसंबर 2025 को पत्नी से बात की थी. उन्होंने 27 दिसंबर को 50 दिन की छुट्टी लेकर घर आने की बात कही थी, लेकिन नहीं पहुंचे. उनके दो मोबाइल में से एक गायब था और सामान कमरे में पड़ा मिला. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया और आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा.

