फरारी के डर से भागा केदारनाथ, काशी, उज्जैन, वृन्दावन... गर्लफ्रेंड से मिलने नोएडा पहुंचा तो धरा गया

एसओजी अब तक इस मामले में कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. ADG एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि मामला साल 2022 की शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें कई अभ्यर्थियों ने दलालों के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों से मिलीभगत कर फर्जी बैक-डेट डिग्रियां हासिल कर नियुक्तियां प्राप्त करने की कोशिश की.