फरारी के डर से भागा केदारनाथ, काशी, उज्जैन, वृन्दावन... गर्लफ्रेंड से मिलने नोएडा पहुंचा तो धरा गया

Rajasthan News: राजस्थान एसओजी की टीम ने शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी डिग्री घोटाले के बड़े आरोपी और 25 हजार रुपये के ईनामी स्थाई वारंटी रवि कुमार उर्फ रवि त्यागी (38) को नोएडा से गिरफ्तार किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 21, 2025, 08:40 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 08:40 PM IST
राजस्थान एसओजी की टीम ने शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी डिग्री घोटाले के बड़े आरोपी और 25 हजार रुपये के ईनामी स्थाई वारंटी रवि कुमार उर्फ रवि त्यागी (38) को नोएडा से गिरफ्तार किया है. आरोपी विभिन्न विश्वविद्यालयों से हजारों छात्रों को बैक डेट में फर्जी डिग्रियां और अंकतालिकाएं उपलब्ध करवाता रहा है.
एसओजी अब तक इस मामले में कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. ADG एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि मामला साल 2022 की शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें कई अभ्यर्थियों ने दलालों के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों से मिलीभगत कर फर्जी बैक-डेट डिग्रियां हासिल कर नियुक्तियां प्राप्त करने की कोशिश की.