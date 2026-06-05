/जयपुर हिट एंड रन: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, 1 साल के मासूम को कुचला, मौके पर गई जान

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ननिहाल आया हुआ था बच्चा हेड कॉन्स्टेबल सज्जन सिंह ने बताया कि हादसे में जालूपुरा के रहने वाले मोहम्मद रिजवान के बेटे मोहम्मद इब्राहिम (1) की मौत हो गई. मजदूरी का काम करने वाले रिजवान की पत्नी करीब 7 दिन पहले झोटवाड़ा के जगन्नाथपुरी में अपने बेटे-बेटी को लेकर पीहर आई थी. गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे एक साल का बच्चा इब्राहिम घर के बाहर खेल रहा था. इस दौरान पड़ोसी युवक काम पर जाकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से घर लौटा था. बच्चा दौड़ते हुए सड़क पर आया और स्कॉर्पियो गाड़ी की चपेट में आ गया.