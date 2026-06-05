/जयपुर हिट एंड रन: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, 1 साल के मासूम को कुचला, मौके पर गई जान

Jaipur Hit and Run: जयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला है. झोटवाड़ा थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुरी इलाके में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक 12 महीने के मासूम बच्चे को कुचल दिया.
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Jaipur Hit and Run
राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला है. झोटवाड़ा थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुरी इलाके में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक 12 महीने के मासूम बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है.
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जानकारी के अनुसार, मृतक बच्चे की पहचान एक वर्षीय इब्राहिम के रूप में हुई है, जो अपनी नानी के घर पर आया हुआ था. इसी दौरान RJ14UN1016 नंबर की स्कॉर्पियो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना दर्दनाक था कि मासूम की मौके पर ही जान चली गई.
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झोटवाड़ा थाने में मामला दर्ज
घटना के बाद बच्चे के दादा ने झोटवाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है. एडवोकेट आसिफ सहित अन्य लोगों ने भी थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार कर लिया है.
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झोटवाड़ा थाने में मामला दर्ज
मिली जानकारी के अनुसार, पड़ोसी ने ही अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी ने मासूम को कुचल दिया. ये हादसा तब हुआ, जब बच्चा अपने ननिहाल में घर के बाहर खेल रहा था. हादसा गुरुवार शाम का है. हालांकि पुलिस ने झोटवाड़ा थाना पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.
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ननिहाल आया हुआ था बच्चा
हेड कॉन्स्टेबल सज्जन सिंह ने बताया कि हादसे में जालूपुरा के रहने वाले मोहम्मद रिजवान के बेटे मोहम्मद इब्राहिम (1) की मौत हो गई. मजदूरी का काम करने वाले रिजवान की पत्नी करीब 7 दिन पहले झोटवाड़ा के जगन्नाथपुरी में अपने बेटे-बेटी को लेकर पीहर आई थी. गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे एक साल का बच्चा इब्राहिम घर के बाहर खेल रहा था. इस दौरान पड़ोसी युवक काम पर जाकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से घर लौटा था. बच्चा दौड़ते हुए सड़क पर आया और स्कॉर्पियो गाड़ी की चपेट में आ गया.
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बच्चे को कुचलते हुए निकला पड़ोसी
युवक को बच्चा दिखाई नहीं दिया और युवक गाड़ी से मासूम को रौंदते हुए निकल गया. शोर-शराबा होने पर परिजनों ने खून से लथपथ बच्चे को संभाला. परिजनों ने गंभीर हालत में उसे कावंटिया हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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जयपुर में सड़क हादसों का बढ़ता ग्राफ
राजधानी जयपुर में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. साल 2026 के पहले चार महीनों (जनवरी से अप्रैल) में जिले के चारों पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्रों में कुल 1133 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें 293 लोगों की मौत हो गईं, जबकि 960 लोग घायल हुए. यह आंकड़े पिछले दो वर्षों की तुलना में हादसों और मौतों में बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं.
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जयपुर में सड़क हादसों का बढ़ता ग्राफ
आंकड़ों के अनुसार, जयपुर पूर्व जिले में सबसे ज्यादा 382 हादसे दर्ज हुए, जिनमें 91 लोगों की जान गई और 309 लोग घायल हुए. वहीं जयपुर पश्चिम में 351 दुर्घटनाएं, 102 मौतें और 307 घायल, जयपुर दक्षिण में 324 हादसे, 83 मौतें और 280 घायल, जबकि जयपुर उत्तर में 76 दुर्घटनाएं, 17 मौतें और 64 घायल दर्ज किए गए.