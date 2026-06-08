/राजस्थान के मानव सुथार ने डेब्यू टेस्ट में रचा इतिहास, अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेट लेकर मचाया धमाल

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Manav Suthar खास बात यह है कि वह भारत के लिए टेस्ट डेब्यू की पहली पारी में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इस मामले में पहला स्थान अब भी नरेंद्र हिरवानी के नाम है, जिन्होंने 1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में 61 रन देकर 8 विकेट लिए थे.