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राजस्थान के मानव सुथार ने डेब्यू टेस्ट में रचा इतिहास, अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेट लेकर मचाया धमाल

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 08, 2026, 01:41 PM|Updated: Jun 08, 2026, 01:41 PM

Manav Suthar Test Debut: राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले 23 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली ही पारी में 33 रन देकर 6 विकेट झटक लिए.

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भारतीय क्रिकेट टीम को एक नया स्पिनर मिल गया है, जिसने अपने डेब्यू टेस्ट में ही सबका ध्यान खींच लिया. राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले 23 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी की.
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मानव सुथार ने टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली ही पारी में 33 रन देकर 6 विकेट झटक लिए. मानव के इस दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने मैच में मजबूत पकड़ बना ली.
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खास बात यह है कि वह भारत के लिए टेस्ट डेब्यू की पहली पारी में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इस मामले में पहला स्थान अब भी नरेंद्र हिरवानी के नाम है, जिन्होंने 1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में 61 रन देकर 8 विकेट लिए थे.
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मानव सुथार ने 1967 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट लेने वाले आबिद अली का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. इसके साथ ही वह इस सदी में भारत की ओर से डेब्यू टेस्ट पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.
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मानव सुथार से पहले अमित मिश्रा ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में 5 विकेट लिए थे. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भी मानव का यह प्रदर्शन दूसरा सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आंकड़ा है.
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इस सूची में पहले नंबर पर वेस्टइंडीज के रहकीम कॉर्नवाल हैं, जिन्होंने 2019 में लखनऊ टेस्ट में 75 रन देकर 7 विकेट हासिल किए थे. मुल्लांपुर टेस्ट में मानव की सटीक लाइन-लेंथ और शानदार नियंत्रण के आगे अफगान बल्लेबाज टिक नहीं पाए.
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उन्होंने लगातार दबाव बनाकर विकेट निकाले और दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट को भविष्य के लिए एक और भरोसेमंद स्पिनर मिल सकता है. गेंदबाजी के अलावा उन्होंने बल्लेबाजी में भी योगदान देते हुए पहली पारी में 28 रन बनाए.
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