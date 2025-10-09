Photos: हंसी-खुशी घर से निकले 3 घरों के बेटे, वापस लौटे शव, बहनों की चीखों से गूंज उठा गांव

Sri Ganganagar News: राजस्थान के अनूपगढ़ में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने पूरे गांव को मातम में डुबो दिया। देर रात स्टेट हाईवे 94 पर एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें गांव 2 पीजीएम के तीन दोस्तों नरेश, मुखराम उर्फ कालू और सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों अपने गांव के ही थे और बचपन के साथी थे. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. जब बुधवार दोपहर तीनों दोस्तों के शव एक साथ गांव पहुंचे, तो आंसुओं से भरे माहौल में पूरा गांव गूंज उठा। किसी के घर चूल्हा नहीं जला, मातम का सन्नाटा हर तरफ छा गया.

