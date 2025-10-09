Zee Rajasthan
Photos: हंसी-खुशी घर से निकले 3 घरों के बेटे, वापस लौटे शव, बहनों की चीखों से गूंज उठा गांव

Sri Ganganagar News: राजस्थान के अनूपगढ़ में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने पूरे गांव को मातम में डुबो दिया। देर रात स्टेट हाईवे 94 पर एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें गांव 2 पीजीएम के तीन दोस्तों नरेश, मुखराम उर्फ कालू और सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों अपने गांव के ही थे और बचपन के साथी थे. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. जब बुधवार दोपहर तीनों दोस्तों के शव एक साथ गांव पहुंचे, तो आंसुओं से भरे माहौल में पूरा गांव गूंज उठा। किसी के घर चूल्हा नहीं जला, मातम का सन्नाटा हर तरफ छा गया.
 

Sri Ganganagar News: अनूपगढ़-सूरतगढ़ स्टेट हाईवे नंबर 94 पर आज सुबह एक कार की सड़क पर खड़े ट्रक के पीछे टक्कर हो गई. इस हादसे में अनूपगढ़ के गांव 2 पीजीएम तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि कार सवार अन्य 2 गंभीर रूप से घायल है. 3 मृतकों में मृतक नरेश और मुखराम उर्फ कालू चचेरे भाई थे जबकि मृतक सुरेन्द्र इनका बचपन का दोस्त था. पुलिस की आवश्यक कार्रवाई होने के बाद आज बुधवार दोपहर करीब 3 बजे तीनों शव एक साथ गांव पहुंचे तो गांव में हाहाकार मच गया.
मृतक नरेश और मुखराम का जब एक साथ उनके घर पहुंचा तो घर में मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया. वहीं, सुरेंद्र का शव जब घर पहुंचा तो सुरेंद्र की 2 छोटी बहनों और मौसी की रो रो कर तबीयत बिगड़ने लगी. ग्रामीणों ने बताया कि इस हादसे के कारण गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है. तीनों दोस्तों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया और तीनों दोस्तों का गांव की ही कल्याण भूमि में एक साथ अंतिम संस्कार किया गया.