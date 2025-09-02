Zee Rajasthan
mobile app

पाकिस्तान से आता खतरा! राजस्थान के गांव 14S में कई बीघा भूमि हुई पानी ही पानी

Sriganganagar: श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में पाक से भारतीय सीमा में पानी घुसा. गांव 14S मे कई बीघा भूमि पानी से जलमग्न हुई. पड़ोसी देश में सादगी नहर के टूटने या ओवरफलो से खेतों मे पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 02, 2025, 14:06 IST | Updated: Sep 02, 2025, 14:06 IST
1/6

Sriganganagar News

Sriganganagar News1/6
पाक से भारतीय सीमा में पानी घुसा. श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर इलाके के 14 एस माझीवाला के खेतों में सोमवार को पाकिस्तान से पानी आया, जिससे यहां के किसानों में हड़कंप मच गया.
2/6

Sriganganagar News

Sriganganagar News2/6
पड़ोसी देश पाकिस्तान में सादगी नहर के टूटने या ओवरफलो होने से खेतों मे पानी घुसने की आशंका है. ऐसे में ग्रामीणों ने तुरंत बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को मामले की सूचना दी. वहीं, एजेंसियों की कोशिश के बाद पानी का बहाव रुका.