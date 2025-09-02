पाकिस्तान से आता खतरा! राजस्थान के गांव 14S में कई बीघा भूमि हुई पानी ही पानी

पड़ोसी देश पाकिस्तान में सादगी नहर के टूटने या ओवरफलो होने से खेतों मे पानी घुसने की आशंका है. ऐसे में ग्रामीणों ने तुरंत बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को मामले की सूचना दी. वहीं, एजेंसियों की कोशिश के बाद पानी का बहाव रुका.