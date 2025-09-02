पाकिस्तान से आता खतरा! राजस्थान के गांव 14S में कई बीघा भूमि हुई पानी ही पानी
Sriganganagar: श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में पाक से भारतीय सीमा में पानी घुसा. गांव 14S मे कई बीघा भूमि पानी से जलमग्न हुई. पड़ोसी देश में सादगी नहर के टूटने या ओवरफलो से खेतों मे पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है.
Published: Sep 02, 2025, 14:06 IST | Updated: Sep 02, 2025, 14:06 IST
Sriganganagar News
पाक से भारतीय सीमा में पानी घुसा. श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर इलाके के 14 एस माझीवाला के खेतों में सोमवार को पाकिस्तान से पानी आया, जिससे यहां के किसानों में हड़कंप मच गया.
Sriganganagar News
पड़ोसी देश पाकिस्तान में सादगी नहर के टूटने या ओवरफलो होने से खेतों मे पानी घुसने की आशंका है. ऐसे में ग्रामीणों ने तुरंत बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को मामले की सूचना दी. वहीं, एजेंसियों की कोशिश के बाद पानी का बहाव रुका.