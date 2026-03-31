Sriganganagar Weather: अचानक आसमान में छाए काले बादल, फिर हुई झमाझम बारिश, पढ़े वेदर अपडेट

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मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली लेकिन किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. गांव 20 एलएम क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई. यहां चने के आकार के ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है.