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Sriganganagar Weather: अचानक आसमान में छाए काले बादल, फिर हुई झमाझम बारिश, पढ़े वेदर अपडेट

Sriganganagar Weather: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 31 मार्च को मौसम अचानक से पलट गया. आसमान में काल बादल छा गए और फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByPradeep Suthar
Published:Mar 31, 2026, 04:00 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 04:00 PM IST
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Photograph: AI Image

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में आज यानी 31 मार्च मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली. दिन भर की उमस और गर्मी के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे में आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज बरसात शुरू हो गई.
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Photograph: AI Image

मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली लेकिन किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. गांव 20 एलएम क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई. यहां चने के आकार के ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है.