नीमराना के वासु यादव का इंडियन टीम में सलेक्शन, एशिया कप आर्चरी में लेंगे हिस्सा

Kotputli News : नीमराना के वासु याद के कोच सोमेश शर्मा ने कहा, “वासु यादव की यह सफलता उनकी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का नतीजा है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Amit kumar yadav
Published: Nov 08, 2025, 11:48 AM IST | Updated: Nov 08, 2025, 12:06 PM IST
नीमराना के फौलादपुर गांव के युवा तीरंदाज वासु यादव ने अपनी प्रतिभा से क्षेत्र और राज्य का मान बढ़ाया है. वासु का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है, जो आगामी एशिया कप आर्चरी स्टेज-3 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 8 से 15 दिसम्बर 2025 तक जेद्दा (सऊदी अरब) में आयोजित होगी. वासु ने यह उपलब्धि भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सोनीपत (हरियाणा) में 3 से 6 नवम्बर 2025 तक चले कठिन चयन परीक्षण में शानदार प्रदर्शन कर हासिल की.