/Summer Vacation 2026: राजस्थान में 17 मई से स्कूल छुट्टियां, पैरेंट्स के लिए लो-बजट में शानदार प्लानिंग

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राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की पहल पर कई सरकारी स्कूलों और ब्लॉक स्तर पर 17 मई के बाद ‘बाल सभा’, ‘कौशल विकास शिविर’ और ‘प्रखर राजस्थान’ जैसे कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इन कैंपों में बच्चों को पेंटिंग, रंगोली, मिट्टी के खिलौने बनाना, खेलकूद, योग, लोक नृत्य और कंप्यूटर बेसिक्स जैसी गतिविधियां सिखाई जाएंगी. ये कैंप लगभग मुफ्त या नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध हैं. सबसे सटीक जानकारी के लिए Shala Darpan Portal (rajshaladarpan.nic.in) पर ‘Citizen Window’ या ‘Latest News’ सेक्शन चेक करें. इसके अलावा अपने नजदीकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर नजर रखें. 14-15 मई तक ज्यादातर स्कूल इन कैंपों की घोषणा कर देते हैं. प्रधानाचार्य या शारीरिक शिक्षक से संपर्क करके बच्चे का नामांकन करवाया जा सकता है.