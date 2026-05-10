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Summer Vacation 2026: राजस्थान में 17 मई से स्कूल छुट्टियां, पैरेंट्स के लिए लो-बजट में शानदार प्लानिंग

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 10, 2026, 06:27 AM|Updated: May 10, 2026, 06:27 AM

Summer Vacation 2026 Rajasthan: राजस्थान के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां इस बार 17 मई 2026 से शुरू हो रही हैं. लंबे समय तक स्कूल की भाग-दौड़ से थके बच्चे अब घर पर आराम और मनोरंजन की राह देख रहे हैं. लेकिन पैरेंट्स के लिए यह छुट्टियां सिर्फ बच्चों की नहीं, बल्कि उनकी भी चिंता का विषय होती हैं. 

मुफ्त या कम खर्च में स्किल डेवलपमेंट1/6
राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की पहल पर कई सरकारी स्कूलों और ब्लॉक स्तर पर 17 मई के बाद ‘बाल सभा’, ‘कौशल विकास शिविर’ और ‘प्रखर राजस्थान’ जैसे कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इन कैंपों में बच्चों को पेंटिंग, रंगोली, मिट्टी के खिलौने बनाना, खेलकूद, योग, लोक नृत्य और कंप्यूटर बेसिक्स जैसी गतिविधियां सिखाई जाएंगी. ये कैंप लगभग मुफ्त या नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध हैं. सबसे सटीक जानकारी के लिए Shala Darpan Portal (rajshaladarpan.nic.in) पर ‘Citizen Window’ या ‘Latest News’ सेक्शन चेक करें. इसके अलावा अपने नजदीकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर नजर रखें. 14-15 मई तक ज्यादातर स्कूल इन कैंपों की घोषणा कर देते हैं. प्रधानाचार्य या शारीरिक शिक्षक से संपर्क करके बच्चे का नामांकन करवाया जा सकता है.
सस्ता सफर : IRCTC समर स्पेशल ट्रेनें2/6
गर्मियों में यात्रा करने वाले परिवारों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर-मुंबई, अजमेर-दिल्ली, जोधपुर-पुणे जैसे कई रूटों पर समर स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. इन ट्रेनों में सीट उपलब्धता बेहतर होती है और किराया भी सामान्य ट्रेनों जितना ही रहता है. IRCTC ऐप या वेबसाइट पर ‘Summer Special Trains’ सर्च करके समय रहते बुकिंग कर लें.
RTDC के बजट टूर पैकेज3/6
राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) ने गर्मियों में फैमिली टूर पैकेज पर खास छूट दी है. माउंट आबू में होटल शिखर का पैकेज, खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी की धार्मिक यात्रा, जयपुर-जोधपुर-उदयपुर की सिटी टूर बसें मात्र 500-800 रुपये में उपलब्ध हैं. ये पैकेज परिवार के हिसाब से किफायती और सुरक्षित हैं.
लंबी यात्रा का सस्ता और सुविधाजनक विकल्प4/6
अगर आप राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं तो IRCTC की भारत गौरव ट्रेन बेहतरीन विकल्प है. इसमें दक्षिण भारत, वैष्णो देवी, ज्योतिर्लिंग दर्शन आदि पैकेज शामिल हैं. 8-10 दिनों की यात्रा में खाना, रहना, घूमना-फिरना सब कुछ पैकेज में है. खर्च आमतौर पर 12,000 से 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक रहता है. EMI का भी विकल्प उपलब्ध है.
घर पर फ्री एक्टिविटीज5/6
बाहर जाने का बजट न हो तो घर पर ही मजेदार गतिविधियां की जा सकती हैं. बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर पास के सरकारी संग्रहालय ले जाएं जहां छात्र टिकट सिर्फ 10-20 रुपये का होता है. गांव के कुम्हार से मिट्टी के बर्तन बनाना सीखना, जल संरक्षण के लिए पक्षियों के लिए पानी रखना, लोक कथाएं सुनना और पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन बनाना जैसे कार्य बच्चों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ेंगे.
पैरेंट्स के लिए जरूरी चेकलिस्ट6/6
17 मई को स्कूल बैग बंद करने से पहले बच्चों के साथ ‘हॉलिडे प्लानर’ तैयार करें. दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक लू से बचें. बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, जल बचत और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा दें.स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें. इस बार गर्मियों की छुट्टियों को सिर्फ ब्रेक न बनाएं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और यादगार अनुभवों का मौका बनाएं. सरकारी योजनाओं का भरपूर फायदा उठाएं और लो-बजट में भी सुपरहिट समर वेकेशन प्लान करें.
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