NEW YEAR पर राजस्थान के इस गांव में सबसे पहले दिखेंगी सूरज की किरणें, जानें वजह

New Year 2026: नए साल 2026 की पहली सुबह का स्वागत धौलपुर जिले के सिलाना गांव से होगा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Dec 31, 2025, 07:08 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 07:08 PM IST
Silana village

राजस्थान में नए साल 2026 की पहली सुबह का स्वागत धौलपुर जिले के सिलाना गांव से होगा. भौगोलिक स्थिति के कारण सिलाना गांव वह स्थान है, जहां राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं.
Silana village

धौलपुर जिला राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और सिलाना गांव राज्य का अंतिम पूर्वी छोर माना जाता है. इसी वजह से यहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है.