Trending Quiz: क्या आप जानते हैं 'पूर्व का वेनिस' का कौन सा शहर कहलाता है?
Trending Quiz: उदयपुर को 'पूर्व का वेनिस' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपनी पिछोला और फतह सागर जैसी खूबसूरत झीलों, जल पर बने महलों, शांत माहौल और नाव की सवारी के कारण इटली के वेनिस शहर जैसा अनुभव देता है.
Published: Sep 08, 2025, 09:24 AM IST | Updated: Sep 08, 2025, 09:24 AM IST
'पूर्व का वेनिस'
राजस्थान भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और राजशाही परंपरा-विरासत के लिए जाना जाता हैं. यहां पर कई भव्य, प्राचीन किले और इमारते हैं .
'पूर्व का वेनिस'
लेकिन क्या आप जानते हैं ? कि राजस्थान में एक ऐसी जगह भी है, जो अपनी प्राकृति खूबसूरती के लिए जाना जाता है. जिस वजह से इसे 'पूर्व का वेनिश' भी कहते हैं.यहां पर कई मशहूर पर्यटक स्थल मौजूद हैं, जहां पर देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं.