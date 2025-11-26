राजस्थान में पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में पहुंचा 3 डिग्री पारा, जानें 10 सबसे ठंडे शहर

Published: Nov 26, 2025, 04:16 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 04:16 PM IST
राजस्थान में ठंड ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है. राजस्थान में 3 डिग्री तक तापमान गिरा. फतेहपुर शेखावाटी में 2.9 डिग्री तापमान पहुंचा. कई शहरों में हल्की बारिश की भी आशंका है. अब प्रदेश में ठंड तेज होने लगी है.
उत्तर–पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पूरे प्रदेश में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. सर्द हवा से दिन के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट हुई और सीजन में पहली बार सभी शहरों का दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ.