Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में पहुंचा 3 डिग्री पारा, जानें 10 सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Winter News: राजस्थान में ठंड ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है. राजस्थान में 3 डिग्री तक तापमान गिर गया. फतेहपुर शेखावाटी में 2.9 डिग्री तापमान पहुंचा. कई शहरों में हल्की बारिश की भी आशंका है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 26, 2025, 04:16 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 04:16 PM IST
1/7

Rajasthan Winter

Rajasthan Winter1/7
राजस्थान में ठंड ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है. राजस्थान में 3 डिग्री तक तापमान गिरा. फतेहपुर शेखावाटी में 2.9 डिग्री तापमान पहुंचा. कई शहरों में हल्की बारिश की भी आशंका है. अब प्रदेश में ठंड तेज होने लगी है.
2/7

Rajasthan Winter

Rajasthan Winter2/7
उत्तर–पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पूरे प्रदेश में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. सर्द हवा से दिन के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट हुई और सीजन में पहली बार सभी शहरों का दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ.