राजस्थान में पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में पहुंचा 3 डिग्री पारा, जानें 10 सबसे ठंडे शहर

उत्तर–पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पूरे प्रदेश में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. सर्द हवा से दिन के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट हुई और सीजन में पहली बार सभी शहरों का दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ.