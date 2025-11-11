Zee Rajasthan
विदेशों वाला फील देती हैं राजस्थान की ये खूबसूरत जगहें, एक बार जरूर पहुंचें घूमने

Rajasthan Beautiful Places like Foreign: राजस्थान सिर्फ संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और आतिथ्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी विदेशी झलक वाली लोकेशन्स के लिए भी मशहूर हैं. अगर आप बिना विदेश जाए विदेशी माहौल का अनुभव लेना चाहते हैं, तो राजस्थान की ये जगहें आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हैं.
 

Published: Nov 11, 2025, 11:04 AM IST | Updated: Nov 11, 2025, 11:04 AM IST
Rajasthan Beautiful Places

Rajasthan Beautiful Places like Foreign: राजस्थान अपनी संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. अगर आप इतिहास और रॉयल आर्किटेक्चर के दीवाने हैं, तो राजस्थान आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं. यहां के राजा-महाराजाओं के भव्य किले और महल न सिर्फ भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं, बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं. राजस्थान की राजधानी जयपुर हो या फिर उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर - हर शहर की अपनी एक अलग पहचान है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो हूबहू विदेशी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसी दिखती हैं? आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में.
कुंभलगढ़ किला - भारत की ‘ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया’

राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ फोर्ट एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है. यह किला अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा है और इसकी विशाल दीवारें 36 किलोमीटर लंबी हैं. इस वजह से इसे 'ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया' कहा जाता है, जैसे चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. यह किला न सिर्फ स्थापत्य का अद्भुत नमूना है बल्कि इतिहास प्रेमियों के लिए बेहद खास जगह है.