ब्राइडल से लेकर पार्टी लुक के लिए Perfect! थेवा आर्ट के ये गहने देंगे रॉयल और एलिगेंट टच
Thewa Art Jewellery: शादी सीज़न के लिए थेवा आर्ट ज्वेलरी (प्रतापगढ़ की विशेष कला) परफेक्ट है. इसमें पिघले हुए रंगीन कांच पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी की जाती है. 1707 में शुरू हुई यह कला रॉयल और एलिगेंट लुक देती है और विश्वभर में प्रसिद्ध है.
Published: Nov 06, 2025, 12:49 PM IST | Updated: Nov 06, 2025, 12:49 PM IST
शादियों का सीजन पूरे ज़ोरों पर है और ऐसे में हर कोई लेटेस्ट और ट्रेंडिंग डिज़ाइन के गहनों की खरीदारी कर रहा है. यदि आप कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं जो आपको भीड़ से अलग और बेहद एलिगेंट लुक दे, तो राजस्थान की स्पेशल थेवा ज्वेलरी आर्ट आपके लिए बेहतरीन चुनाव है.
थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की एक अनोखी और विशिष्ट कला है, जिसे सोने के आभूषण और गहने बनाने के लिए विश्वभर में जाना जाता है.