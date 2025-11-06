Zee Rajasthan
ब्राइडल से लेकर पार्टी लुक के लिए Perfect! थेवा आर्ट के ये गहने देंगे रॉयल और एलिगेंट टच

Thewa Art Jewellery: शादी सीज़न के लिए थेवा आर्ट ज्वेलरी (प्रतापगढ़ की विशेष कला) परफेक्ट है. इसमें पिघले हुए रंगीन कांच पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी की जाती है. 1707 में शुरू हुई यह कला रॉयल और एलिगेंट लुक देती है और विश्वभर में प्रसिद्ध है.

शादियों का सीजन पूरे ज़ोरों पर है और ऐसे में हर कोई लेटेस्ट और ट्रेंडिंग डिज़ाइन के गहनों की खरीदारी कर रहा है. यदि आप कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं जो आपको भीड़ से अलग और बेहद एलिगेंट लुक दे, तो राजस्थान की स्पेशल थेवा ज्वेलरी आर्ट आपके लिए बेहतरीन चुनाव है.
थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की एक अनोखी और विशिष्ट कला है, जिसे सोने के आभूषण और गहने बनाने के लिए विश्वभर में जाना जाता है.