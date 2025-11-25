जगमंदिर पैलेस की वो बातें जो बना देती हैं इसे ‘वर्ल्ड क्लास वेडिंग डेस्टिनेशन’, वेडिंग बुक करने के लिए लगती है लाइन

Jagmandir Palace Stay Price Udaipur: उदयपुर की झीलों पर तैरता जगमंदिर पैलेस हमेशा से ही शाही और ड्रीम वेडिंग के लिए दुनिया की पसंदीदा जगहों में शामिल रहा है. पिछोला झील के बिलकुल बीच स्थित यह गोल्डन-स्टोन आइलैंड पैलेस सिर्फ एक वेडिंग वेन्यू नहीं बल्कि इतिहास, विरासत, लक्जरी और एक्सक्लूसिव एक्सपीरिएंसेस का ऐसा मेल है, जिसकी भव्यता बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सभी को दीवाना कर देती है. यहां होने वाली शादी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ऐसा एहसास देती है मानो मेहमान सदियों पुराने मेवाड़ के राजसी वैभव को खुद जी रहे हों.

