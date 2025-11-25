जगमंदिर पैलेस की वो बातें जो बना देती हैं इसे ‘वर्ल्ड क्लास वेडिंग डेस्टिनेशन’, वेडिंग बुक करने के लिए लगती है लाइन

Zee Rajasthan
Jagmandir Palace Stay Price Udaipur: उदयपुर की झीलों पर तैरता जगमंदिर पैलेस हमेशा से ही शाही और ड्रीम वेडिंग के लिए दुनिया की पसंदीदा जगहों में शामिल रहा है. पिछोला झील के बिलकुल बीच स्थित यह गोल्डन-स्टोन आइलैंड पैलेस सिर्फ एक वेडिंग वेन्यू नहीं बल्कि इतिहास, विरासत, लक्जरी और एक्सक्लूसिव एक्सपीरिएंसेस का ऐसा मेल है, जिसकी भव्यता बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सभी को दीवाना कर देती है. यहां होने वाली शादी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ऐसा एहसास देती है मानो मेहमान सदियों पुराने मेवाड़ के राजसी वैभव को खुद जी रहे हों.
 

Jagmandir Palace Stay Price Udaipur: जगमंदिर पैलेस का इतिहास 17वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब मेवाड़ राजवंश ने इसे अपने लिए एक शांत और शानदार आइलैंड रिट्रीट के रूप में विकसित किया था. इसी महल में कभी मुगल बादशाह शाहजहां ने युवावस्था के दिनों में शरण ली थी. ऐसा कहा जाता है कि यहां के संगमरमर, नक्काशी और वास्तुकला को देखकर ही शाहजहां को आगे चलकर ताजमहल के डिजाइन का प्रेरणा-स्रोत मिला.
महल के प्रवेश द्वार पर बने विशाल हाथी-आकृति के संगमरमर के प्रतिमाएं, जालियों से सजे झरोखे, शांत हवाएं और झील का चमकता पानी मिलकर इस जगह को इतिहास की गोद में बसे एक भव्य स्वर्ग जैसा अनुभव देते हैं. महल की डिजाइन में मेवाड़ी कला, राजपूत वास्तुकला और मुगल स्टाइल का अनोखा फ्यूजन आज भी उसकी पहचान है.