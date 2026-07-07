/जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

Jaipur Ajmer Highway Accident: जयपुर के 200 फीट अजमेर बायपास पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रोले ने सड़क किनारे खड़े एक परिवार को कुचल दिया. हादसे में तीन बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान चंद्र प्रकाश की जयपुरिया अस्पताल में मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और ट्रोले से जुड़े पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है.
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सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर
राजधानी जयपुर के अजमेर हाईवे पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. कमला नेहरू नगर और 200 फीट पुलिया के बीच मुख्य अजमेर हाईवे पर सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रहा एक परिवार अचानक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर जयपुर से अजमेर की ओर जा रहा था. इसी दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और ट्रेलर पहले सड़क की रेलिंग से टकराया, फिर सड़क किनारे खड़े परिवार को कुचलते हुए आगे बढ़ गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी.
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तीन बच्चों की मौके पर मौत, माता-पिता गंभीर
इस दर्दनाक हादसे में परिवार के तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. वहीं उनके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए.
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पुलिस ने दी घटना की जानकारी
सोडाला पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि परिवार सड़क किनारे बैठा हुआ था, तभी एक ट्रेलर ने उन्हें कुचल दिया. पुलिस को मौके से तीन बच्चों के शव मिले हैं, जबकि दो घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
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वहीं ट्रैफिक पुलिस के एसीपी अमीन हसन ने बताया कि हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परिवार में पति-पत्नी और उनके बच्चे शामिल थे, जो किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान ट्रेलर अनियंत्रित होकर उनकी ओर आ गया और यह दर्दनाक हादसा हो गया.
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रेलिंग से टकराने के बाद परिवार पर चढ़ा ट्रेलर
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रेलर पहले हाईवे की रेलिंग से टकराया और उसके बाद सड़क किनारे खड़े परिवार को अपनी चपेट में ले लिया. दुर्घटना के बाद ट्रेलर घटनास्थल पर ही क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चालक ने वाहन पर नियंत्रण क्यों खोया. तेज रफ्तार, तकनीकी खराबी या चालक की लापरवाही जैसे सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
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बचाव कार्य और जांच जारी
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, यातायात पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए. घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जबकि मृत बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
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पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.
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अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा और दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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यह हादसा एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के गंभीर परिणामों की ओर इशारा करता है.
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पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित गति से वाहन चलाने की अपील की है, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.