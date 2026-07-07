/जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

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सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर राजधानी जयपुर के अजमेर हाईवे पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. कमला नेहरू नगर और 200 फीट पुलिया के बीच मुख्य अजमेर हाईवे पर सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रहा एक परिवार अचानक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर जयपुर से अजमेर की ओर जा रहा था. इसी दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और ट्रेलर पहले सड़क की रेलिंग से टकराया, फिर सड़क किनारे खड़े परिवार को कुचलते हुए आगे बढ़ गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी.