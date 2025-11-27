राजस्थान में यहां मिलते हैं सर्दियों के सस्ते और अच्छे कपड़े, शॉपिंग के लिए है बेस्ट जगह

अगर आप इस सर्दी में सस्ते, टिकाऊ और फैशनेबल गर्म कपड़े खरीदना चाहते हैं, तो भीलवाड़ा का नेपाली-तिब्बती मार्केट आपके लिए परफेक्ट जगह है. यहां मिलने वाले कपड़े न सिर्फ किफायती हैं, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी उच्च स्तर की होती है.