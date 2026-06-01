/राजस्थान में कहां रहा सबसे कम टेंपरेचर ? जानिए टॉप-10 न्यूनतम तापमान वाले शहर

Rajasthan Lowest Temperature City: मौसम विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
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राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही के बीच कुछ शहरों में सुबह का तापमान अपेक्षाकृत कम दर्ज किया गया.
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मौसम विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
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आज राजस्थान में सबसे कम तापमान फतेहपुर में 20.8 डिग्री दर्ज किया गया. इसके साथ ही वनस्थली में 22.6 डिग्री, सिरोही में 23.2 डिग्री, अलवर में 24.0 डिग्री, पिलानी में 24.2 डिग्री, सीकर में 25.0 डिग्री, जवाई डैम पाली में 25.0 डिग्री, करौली में 25.2 डिग्री, अजमेर में 25.4 डिग्री और चूरू में 25.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.
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ये राजस्थान के सबसे ठंडे शहर हैं, जहां का न्यूनतम तापमान सबसे कम है. 3-4 दिनों से हो रही बारिश और आंधी-ताफान के कारण यहां के तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली.
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मौसम विभाग के अनुसार, आज पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई. राजसमंद जिले के रेलमगरा में सर्वाधिक बारिश 23 मिमी दर्ज की गई.
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फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, वहीं बाड़मेर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में हीटवेव की स्थिति नहीं है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है.