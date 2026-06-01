/राजस्थान में कहां रहा सबसे कम टेंपरेचर ? जानिए टॉप-10 न्यूनतम तापमान वाले शहर

3 /6

Lowest Temperatures City आज राजस्थान में सबसे कम तापमान फतेहपुर में 20.8 डिग्री दर्ज किया गया. इसके साथ ही वनस्थली में 22.6 डिग्री, सिरोही में 23.2 डिग्री, अलवर में 24.0 डिग्री, पिलानी में 24.2 डिग्री, सीकर में 25.0 डिग्री, जवाई डैम पाली में 25.0 डिग्री, करौली में 25.2 डिग्री, अजमेर में 25.4 डिग्री और चूरू में 25.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.