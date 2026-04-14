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राजस्थान को लेकर ये 10 गलतफहमियां आपको हैरान कर देंगी! जानें इनके पीछे की सच्चाई

Rajasthan Interesting Stories: राजस्थान से बाहर रहने वाले हर राजस्थानी को कई बार ऐसे सवाल सुनने पड़ते हैं जो पूरी तरह सही नहीं होते. चलिए इन गलतफहमियों की सच्चाई को आसान भाषा में समझते हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Apr 14, 2026, 05:32 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 05:32 PM IST
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Top 10 Misconception About Rajasthan

Top 10 Misconception About Rajasthan1/10

Photograph: File Photo

फिल्मों में अक्सर राजस्थान को सिर्फ रेगिस्तान के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन असलियत इससे अलग है. सच तो यह है कि हर राजस्थानी ने रेगिस्तान भी नहीं देखा होता. रेगिस्तानी इलाके मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में पाए जाते हैं. वहीं पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में हरियाली और सामान्य भौगोलिक स्थिति देखने को मिलती है.
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Top 10 Misconception About Rajasthan

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Photograph: File Photo

यह भी एक गलत धारणा है कि हर राजस्थानी मारवाड़ी बोलता है या समझता है. राजस्थान में अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं जैसे मेवाड़ में मेवाड़ी, शेखावाटी में शेखावाटी और बागड़ी. आज के समय में ज्यादातर लोग हिंदी भी बोलते हैं. ‘खम्मा घानी’ जैसे शब्द सभी जानते हैं, लेकिन रोजमर्रा की बातचीत में इनका ज्यादा उपयोग नहीं होता.