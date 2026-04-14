राजस्थान को लेकर ये 10 गलतफहमियां आपको हैरान कर देंगी! जानें इनके पीछे की सच्चाई

Photograph: File Photo

फिल्मों में अक्सर राजस्थान को सिर्फ रेगिस्तान के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन असलियत इससे अलग है. सच तो यह है कि हर राजस्थानी ने रेगिस्तान भी नहीं देखा होता. रेगिस्तानी इलाके मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में पाए जाते हैं. वहीं पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में हरियाली और सामान्य भौगोलिक स्थिति देखने को मिलती है.