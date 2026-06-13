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बारिश आते ही जिंदा हो उठती है इन किलों की खूबसूरती! देखिए मानसून में राजस्थान के टॉप 5 किले

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 13, 2026, 07:08 PM|Updated: Jun 13, 2026, 07:08 PM

Rajasthan Top 5 Forts In Monsoon: मानसून में राजस्थान के किले नई खूबसूरती दिखाते हैं. गागरोन, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ और जयगढ़ किले बारिश में हरियाली और बादलों के बीच बेहद आकर्षक नजर आते हैं. ठंडा मौसम और सुंदर नजारे इन्हें घूमने के लिए खास बनाते हैं.

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Rajasthan Top 5 Forts

राजस्थान अपने रेगिस्तान और शाही इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन बारिश का मौसम आते ही यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. सूखी पहाड़ियां हरियाली से भर जाती हैं और पुराने किले बादलों की चादर में और भी खूबसूरत लगने लगते हैं. मानसून में यहां के कुछ किले ऐसे हैं, जहां जाकर असली प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव होता है.
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झालावाड़ का गागरोन किला इस मौसम में बेहद खास नजर आता है. यह किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है और तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है. चौथी तरफ पहाड़ियां इसे और भी आकर्षक बनाती हैं. बारिश के दिनों में यहां हरियाली और बहती नदियों का नजारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है.
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Rajasthan Top 5 Forts

उदयपुर का सज्जनगढ़ किला, जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है, खास तौर पर बारिश देखने के लिए ही बनाया गया था. अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर बना यह किला बादलों के बीच से बेहद सुंदर दृश्य दिखाता है. यहां से झीलों, पहाड़ियों और बारिश से भीगी वादियों का नजारा मन को बहुत सुकून देता है.
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राजसमंद का कुंभलगढ़ किला भी मानसून में अलग ही रूप ले लेता है. यहां दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जो इसे और भव्य बनाती है. बारिश के बाद अरावली की पहाड़ियां हरी चादर ओढ़ लेती हैं और ठंडी हवाएं पूरे माहौल को और खुशनुमा बना देती हैं. बादलों के बीच इस किले का नजारा बेहद यादगार होता है.
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जयपुर का नाहरगढ़ किला बारिश के मौसम में शहरवासियों का पसंदीदा जगह बन जाता है. यहां से पूरे जयपुर शहर का शानदार नजारा दिखता है. जब बादल शहर पर छा जाते हैं और बारिश शुरू होती है, तो पूरा दृश्य बेहद खूबसूरत हो जाता है. ठंडी हवा और हरी-भरी पहाड़ियां इस जगह को और खास बना देती हैं.
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जयपुर का ही जयगढ़ किला अरावली की पहाड़ियों पर ऊंचाई पर स्थित है. मानसून में यहां से आसपास की घाटियों और भीगी हुई पहाड़ियों का नजारा बहुत सुंदर लगता है. किले की मजबूत बनावट और बारिश के बाद उग आई हरियाली मिलकर एक अलग ही दृश्य पेश करती है. यहां से बादलों की आवाजाही देखना भी एक खास अनुभव होता है.
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बता दें कि राजस्थान के किले मानसून में एक नया ही रूप दिखाते हैं. ठंडा मौसम, हरियाली, बादलों का खेल और कम भीड़, इन सबके कारण यह समय घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. बारिश में इन ऐतिहासिक जगहों की खूबसूरती और भी निखरकर सामने आती है.
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