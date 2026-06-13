/बारिश आते ही जिंदा हो उठती है इन किलों की खूबसूरती! देखिए मानसून में राजस्थान के टॉप 5 किले

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Rajasthan Top 5 Forts राजस्थान अपने रेगिस्तान और शाही इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन बारिश का मौसम आते ही यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. सूखी पहाड़ियां हरियाली से भर जाती हैं और पुराने किले बादलों की चादर में और भी खूबसूरत लगने लगते हैं. मानसून में यहां के कुछ किले ऐसे हैं, जहां जाकर असली प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव होता है.