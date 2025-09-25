Rajasthan Tourism News: राजस्थान के बीकानेर जिले से एक रोमांचक खबर आ रही है. थार के रेगिस्तान में साइकिलिंग की दुनिया में नया इतिहास रचने को तैयार 'टूर दे थार 2025' का कर्टन रेजर कार्यक्रम नई दिल्ली में धूमधाम से संपन्न हुआ. इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. दोनों मंत्रियों ने कार्यक्रम में टी-शर्ट, लोगो और पोस्टर का लॉन्च किया, जिससे इस अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की औपचारिक घोषणा हुई. यह आयोजन न केवल खेल की भावना को बढ़ावा देगा, बल्कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और पर्यटन को वैश्विक पटल पर लाने का माध्यम भी बनेगा.