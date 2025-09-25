Zee Rajasthan
इस सर्दी रोमांचक होगा राजस्थान का Tour, रेगिस्तानी रास्तों पर 'टूर दे थार' दिलाएगा मजा

Rajasthan Tourism News: राजस्थान के बीकानेर जिले से एक रोमांचक खबर आ रही है. थार के रेगिस्तान में साइकिलिंग की दुनिया में नया इतिहास रचने को तैयार 'टूर दे थार 2025' का कर्टन रेजर कार्यक्रम नई दिल्ली में धूमधाम से संपन्न हुआ. इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. दोनों मंत्रियों ने कार्यक्रम में टी-शर्ट, लोगो और पोस्टर का लॉन्च किया, जिससे इस अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की औपचारिक घोषणा हुई. यह आयोजन न केवल खेल की भावना को बढ़ावा देगा, बल्कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और पर्यटन को वैश्विक पटल पर लाने का माध्यम भी बनेगा.

Published: Sep 25, 2025, 10:15 AM IST | Updated: Sep 25, 2025, 10:15 AM IST
Tour de Thar Cycling

टूर दे थार 2025 की शुरुआत 23 नवंबर को बीकानेर के नोरंगदेसर से होगी, जहां साइकिल सवार रेगिस्तानी हवाओं और टीलों को मात देने के लिए निकलेंगे. रेस का भव्य समापन देशनोक में होगा, जो थार की सांस्कृतिक धरोहर को और मजबूत करेगा. इस प्रतियोगिता में तीन कठिन श्रेणियां शामिल हैं – 300 किलोमीटर की रिले रेस, 200 किलोमीटर की व्यक्तिगत रेस और 100 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण दौड़.
ये श्रेणियां सहनशक्ति, दृढ़ता और रणनीति की परीक्षा लेंगी, जहां सवारों को थार के गर्म रेत, तेज हवाओं और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरना होगा. आयोजकों के अनुसार, देश-विदेश से 2500 से अधिक साइकिल राइडर्स इस आयोजन में हिस्सा लेंगे, जो इसे राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सहनशक्ति-आधारित साइकिलिंग प्रतियोगिता बनाता है.